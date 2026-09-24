اتهامات بتسريب أسئلة تشعل أزمة «تحدي الثلاثين» ومساعد الفوزان يرد

خبرني - أثار المتسابق الفلسطيني سعيد جهاد جدلاً حول نزاهة برنامج «تحدي الثلاثين»، بعد اتهامه منافسه عبد الرحمن الشطي بالغش والحصول على الأسئلة مسبقاً بمساعدة معدّ البرنامج، وذلك عقب خسارته أمامه في إحدى المواجهات.

وردّ مقدم البرنامج مساعد الفوزان في مقطع مصوّر، وصف فيه الاتهامات بأنها «مضحكة ومضيعة للوقت»، وقال إن فريق البرنامج ردّ عليها، معلناً انتهاء الموضوع من جانبه.

وفي خطوة تصعيدية، خاطب الفوزان مكاتب محاماة في دولة عربية لمقاضاة كل من يتحدث في الموضوع.

وعاد جهاد للظهور في بث مباشر بعد رد الفوزان، متمسكاً باتهاماته ومؤكداً وجود غش وتلاعب، لتتواصل ردود الفعل بين متابعي البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي. وتبقى الاتهامات المتداولة ادعاءات من أطراف الخلاف، ولم يثبت بصورة مستقلة وقوع تسريب للأسئلة أو التلاعب بنتائج المنافسة.