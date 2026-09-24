سهرة مع روسية وكحول في فندق عمّاني تنتهي بالسجن والغرامة

خبرني - قضت محكمة صلح جزاء عمان بالحبس 4 أشهر والغرامة 100 دينار بحق مشتكى عليه، بعد إدانته بجرائم إهانة الشعور الديني والسكر المقرون بالشغب والإيذاء، في قضية بدأت بخلاف على فاتورة داخل بار باحد فنادق العاصمة عمان وانتهت بمشادة واعتداء وعبارات مسيئة في الشارع.

وتعود تفاصيل القضية إلى 31 أيار 2026، عندما حضر المشتكى عليه إلى الصالة فجرا، وطلب جلوس 4 فتيات معه ، من بينهم فتاة روسية ، وتناول مشروبات كحولية، قبل أن ترتفع قيمة الفاتورة من 269 إلى 322 دينارا.

وبحسب وقائع القضية، دفع المشتكى عليه 50 دينارا فقط على ان يدفع باقي المبلغ في وقت لاحقا ، وعندما أبلغه المشتكي بأن المتبقي 172 دينارا، اخذ المتهم بالقول : " "انت بتعرف انا ابن مين؟ انا ابوي .. وانا محترم وابوي محترم"، ثم نشبت مشادة بينهما، تخللها دفع وتهديد، قبل وصول الشرطة السياحية.

وواصل المشتكى عليه، بحسب الشهادات التي اعتمدتها المحكمة، سب المشتكي والتكفير عليه وسب الدين في الشارع، إضافة إلى ركله وضربه، فيما أثبت التقرير الطبي إصابة المشتكي وتعطيله عن العمل لمدة يومين.

وقضت المحكمة بحبسه شهرا عن السكر المقرون بالشغب، و4 أشهر وغرامة 100 دينار عن إهانة الشعور الديني، وأسبوع عن الإيذاء، مع إعلان عدم مسؤوليته عن جرم إقلاق الراحة العامة لعدم ثبوت أركانه.

وبتطبيق العقوبة الأشد، أصبحت العقوبة النهائية الحبس 4 أشهر وغرامة 100 دينار والرسوم، وصدر الحكم بمثابة الوجاهي وقابلا للاعتراض.