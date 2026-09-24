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الأردن: إلياس البدور وحيد والديه يفرح بتخرّجه.. ثم يرحل بعد أربعة أيام

  • 24 أيلول 2026
  • 14:30
الأردن إلياس البدور وحيد والديه يفرح بتخرّجه ثم يرحل بعد أربعة أيام

خبرني - توفي الشاب المهندس إلياس زكريا البدور، عن عمر ناهز 22 عاماً، بعد أربعة أيام من احتفال والده بتخرّجه في جامعة الزرقاء الخاصة.

وكان والد إلياس قد نشر، قبل أيام، تهنئة بتخرّج ابنه الوحيد، معبّراً عن فرحته بإنجازه، وكتب: "فلذة كبدي جاهد واجتهد وثابر وصبر حتى نال المنى"، مضيفاً: "تم بفضل الله تخرّج ابني إلياس زكريا البدور من جامعة الزرقاء الخاصة".

ونعت عشائر البدور في المملكة وخارجها الشاب الراحل، فيما أعلن ذووه أن الصلاة عليه ستُقام بعد صلاة العصر في مسجد آل مكتوم، والدفن في مقبرة الهاشمية. وتُقبل التعازي اليوم وغداً من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساءً في ديوان بيت نبالا، بحي رمزي، فيما تُقبل التعازي للنساء في منزل ذوي الفقيد بحي معصوم.

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