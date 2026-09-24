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وفاة الدكتور هيثم رشاد الداوود

  • 24 أيلول 2026
  • 14:22
وفاة الدكتور هيثم رشاد الداوود

خبرني - ببالغ الحزن والأسى، وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، نتقدم بأحر التعازي وخالص المواساة في وفاة الدكتور هيثم رشاد الداوود، استشاري أنف وأذن وحنجرة، أحد أطباء العيادات الخارجية المتميزين.
لقد كان الفقيد نعم الطبيب والإنسان، متفانياً ومخلصاً لرسالته النبيلة في تقديم أقصى الرعاية والعون لمرضاه بكل إنسانية وطيبة قلب، تاركاً أثراً طيباً وبصمة لا تُنسى في قلوب زملائه وكل من عرفه.
نسأل الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه وزملاءه الصبر والسلوان.
"يا أيّتها النفس المطمئنّة ارجعي إلى ربّك راضية مرضيّة فادخلي في عبادي وادخلي جنّتي" صدق الله العظيم 

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