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  • مسؤول اقتصادي: رفع الفائدة الأميركية مجددا هذا العام احتمال منطقي

مسؤول اقتصادي: رفع الفائدة الأميركية مجددا هذا العام احتمال منطقي

  • 24 أيلول 2026
  • 13:51
مسؤول اقتصادي رفع الفائدة الأميركية مجددا هذا العام احتمال منطقي

خبرني  - قال رئيس بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك جون وليامز، الخميس، إن من المنطقي توقع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة مرة أخرى قبل نهاية العام، للمساعدة في خفض مخاطر التضخم.

وأضاف وليامز خلال مؤتمر في لندن نظمه المعهد الوطني للبحوث الاقتصادية والاجتماعية أن توقعات المشاركين في الأسواق تشير إلى أن المستثمرين يرون أن رفع الفائدة مرة أخرى قد يكون مناسبا بحلول نهاية العام، وقال: "يبدو لي أن هذا التفكير منطقي".

وتابع: "علينا أن ننتظر لنرى. سنجمع البيانات ونكرر ما فعلناه بين شهري تموز وأيلول".

وتحت قيادة رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي كيفن وورش، رفع البنك المركزي الأميركي سعر الفائدة الرئيسي الأسبوع الماضي إلى نطاق بين 3.75% و4%، فيما أشار 16 من أصل 18 من صناع السياسة النقدية إلى أن المجلس سيحتاج على الأرجح إلى رفع الفائدة مرة أخرى على الأقل قبل نهاية 2026.

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