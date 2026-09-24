برشلونة يستبعد صفقة ألفاريز

خبرني - يعتزم فريق برشلونة عدم إبرام أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، في ظل اقتناع الجهازين الرياضي والفني بأن الفريق الحالي لا يحتاج إلى تعزيزات، رغم استمرار القيود المالية التي تحد من قدرة النادي على التحرك في سوق الانتقالات.

رغم تحسن الوضع المالي للنادي وعودته إلى حدود قاعدة التسجيل المالي المعروفة بـ "1:1"، فإن موارده الحالية لا تسمح له بإبرام صفقات جديدة.

لكن الإدارة الرياضية تشعر بالهدوء التام، لأنها لا ترى حاجة إلى تعزيز صفوف الفريق، خاصة أن هانسي فليك، المدير الفني، وديكو، المدير الرياضي، راضيان تماماً عن التشكيلة الحالية. وباستثناء حدوث إصابة خطيرة أو رحيل أحد اللاعبين أو وقوع ظرف غير متوقع، لا توجد أي نية للمشاركة في سوق الانتقالات المقبلة.

"لقد أنجزنا العمل بالفعل" هي الرسالة الصادرة من مكاتب النادي في المدينة الرياضية جوان غامبر وملعب كامب نو (سبوتيفاي كامب نو)، فيما يتعلق بإمكانية إبرام صفقات جديدة في يناير، وذلك عقب التصريحات التي أدلى بها، يوم الأربعاء، نائب الرئيس للشؤون الاقتصادية في النادي، فيران أوليفي.

وحذر أوليفي من أن إبرام أي تعاقدات جديدة يتطلب أولًا رحيل لاعبين، لأن رصيد برشلونة الإيجابي في قواعد اللعب المالي النظيف لا يتجاوز أربعة ملايين يورو. وهذا المبلغ لا يكفي لإبرام صفقة كبيرة دون التخلي عن بعض اللاعبين. وببساطة، لا يستطيع النادي إبرام أي تعاقدات جديدة في الوقت الحالي.

وتدرك إدارة برشلونة جيداً الوضع المالي الدقيق للنادي، لكنها لا تشعر بالقلق، لأنها لا تخطط لإجراء أي تحركات خلال فترة الانتقالات الشتوية. وكانت بعض الأصوات قد تحدثت عن إمكانية قيام النادي بمحاولة جديدة للتعاقد مع الأرجنتيني جوليان ألفاريز، بعد فشل مساعي ضمه في الصيف، لكن مسؤولي النادي ومديريه استبعدوا هذا الخيار وأي عملية مماثلة في الوقت الحالي. وبالتالي، لن ينضم المهاجم الأرجنتيني إلى مشروع برشلونة هذا الموسم.

ويفضل برشلونة عدم دخول سوق الانتقالات الشتوية إلا إذا كان ذلك ضرورياً للغاية، لكنه يرى أيضًا أن الحاجة إلى ذلك غير موجودة هذا الموسم، في ظل تحقيق الفريق الفوز في جميع مبارياته بشكل مقنع وامتلاكه لاعبين في كل مركز.

وفي الواقع، يدرك فليك أن إدارة عملية التبديلات وإبقاء بعض اللاعبين خارج التشكيلة أصبحت مهمة صعبة، نظراً للمستويات المميزة التي يقدمها جميع لاعبيه. وبالتالي، لا يرى المدرب الألماني حاجة إلى أي تعزيزات جديدة.

وقدم اللاعبون الذين تعاقد معهم النادي الكتالوني خلال فترة الانتقالات الصيفية، وهم جوردون وأدييمي ورودري وكانسيلو وغابرييل جيسوس وليفاكوفيتش، إلى جانب عبد الصمد الزلزولي وبسيوو، مستويات استثنائية، ويتفق الجميع على أنهم كانوا صفقات ناجحة للغاية.

ويؤكد مسؤولو النادي: "لقد أنجزنا العمل في الصيف"، وباستثناء حدوث إصابة خطيرة أو رحيل لاعب مؤثر، لن تكون هناك صفقات جديدة. وتشعر الإدارتان الرياضية والمالية بارتياح كبير بعد إنجاز العمل المطلوب خلال الصيف.