رسلان : بنوك أردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في سورية

خبرني - أكد حاكم مصرف سورية المركزي، محمد رسلان، أن بعض البنوك الأردنية تقدمت بطلبات للاستثمار في السوق السورية، فيما تسعى مصارف أردنية تعمل حاليا في سورية إلى زيادة استثماراتها.

وقال رسلان، خلال افتتاح النسخة الثانية من مهرجان الأردن للتكنولوجيا المالية في البحر الميت، إن الفترة المقبلة ستشهد انخراط مزيد من المؤسسات المصرفية العالمية في العمل داخل السوق السورية بشكل مباشر.

وأوضح أن تفعيل نظام "سويفت" في سورية يتطلب الامتثال للمعايير والمتطلبات الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وبين حاكم مصرف سورية أن خدمة "مونيغرام" عادت بين البنوك الأردنية والمصارف السورية عبر أحد البنوك الأردنية ويوجد حوالات قائمة اليوم بين البنوك الأردنية والسورية.

وأشار رسلان إلى أن تطوير التكنولوجيا المالية يمكن أن يسهم في استعادة الاستقرار، من خلال توسيع الشمول المالي وتوفير قنوات مالية إلكترونية نظامية وموثوقة.

وأضاف أن أنظمة الدفع والتحويل الإلكتروني تمثل إحدى الركائز التنظيمية لهذا التوجه، بما يتيح اختبار الحلول المالية الجديدة وتطويرها ضمن بيئة رقابية واضحة.

وشدد على أن سورية تسعى إلى بناء نموذج يتناسب مع مرحلة إعادة بناء القطاع المصرفي وتحديثه، ويوفر مساحة للاستثمار والابتكار في التكنولوجيا المالية.