سؤال نيابي حول تراجع مستوى النظافة في عمان

خبرني - وجه رئيس كتلة حزب مبادرة النيابية النائب أحمد ابراهيم الهميسات إلى رئيس الوزراء وأمين عمان الكبرى عبر رئيس مجلس النواب أسئلة تتعلق بتعاملات الأمانة مع شركة "رؤية عمّان" وما وصفه بـ"تراجع ملحوظ في مستوى النظافة في العاصمة".

وجاء في أسئلة النائب الهميسات:

أرجو توجيه الأسئلة التالية إلى دولة رئيس الوزراء / عطوفة امين عمان الكبرى:

نص السؤال: 1. ما هي الأسس القانونية والإدارية التي تم بموجبها إسناد مهمة النظافة في

العاصمة عمّان إلى شركة «رؤية عمّان»، وما قيمة العقد ومدته؟

2. ما مدى صحة المعلومات المتعلقة بوجود صلة بين أعضاء مجلس إدارة الشركة وأي مسؤولين أو جهات رسمية، وهل تم التحقق من عدم وجود تضارب في المصالح قبل إسناد المهمة؟

3. ما أسباب التراجع الملحوظ في مستوى النظافة في العاصمة عمان خلال الفترة الأخيرة، وما الإجراءات التي اتخذتها الحكومة والجهات المعنية لمعالجة هذا التراجع؟

4. هل قامت الجهات الرقابية بتقييم أداء الشركة منذ بدء عملها؟ وفي حال وجود تقصير هل تم اتخاذ إجراءات أو فرض غرامات وفقاً للعقد؟

5. ما عدد العاملين والآليات التي توفرها الشركة فعلياً لخدمة العاصمة، وهل يتناسب ذلك مع حجم ومتطلبات أعمال النظافة؟

6. هل هذه الشركة مسجلة رسمياً ومتى تم تسجيلها ؟ ومن هم مالكوها ؟ ومن هو رئيس مجلس ادارتها الحالي ومن هم أعضاء مجلس ادارتها؟