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وفاة والدة نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة

  • 24 أيلول 2026
  • 12:47
وفاة والدة نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة

خبرني - انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة جميل أبو رحمة نقيب أصحاب المهن الميكانيكة.

 تفاصيل الدفن والعزاء:

تُشيّع جثمانها الطاهر غداً الخميس بعد صلاة الظهر، في مسجد أحمد الدروبي 
https://maps.app.goo.gl/DzuVfsi2wPvJvZag8?g_st=ic
الكائن في منطقة أم الحيران.
و الدفن في مقبرة سحاب الاسلامية 

وتُقبل التعازي لمدة يومين (الخميس و الجمعة)، من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً، في جمعية ديوان أهالي الحديثة.

 موقع بيت الاجر :
https://maps.app.goo.gl/ZX2WYp69Mag3tt9r6?g_st=ic

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

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