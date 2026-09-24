وفاة والدة نقيب أصحاب المهن الميكانيكية جميل أبو رحمة

خبرني - انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة جميل أبو رحمة نقيب أصحاب المهن الميكانيكة.

تفاصيل الدفن والعزاء:

تُشيّع جثمانها الطاهر غداً الخميس بعد صلاة الظهر، في مسجد أحمد الدروبي

https://maps.app.goo.gl/DzuVfsi2wPvJvZag8?g_st=ic

الكائن في منطقة أم الحيران.

و الدفن في مقبرة سحاب الاسلامية

وتُقبل التعازي لمدة يومين (الخميس و الجمعة)، من الساعة 4:00 عصراً وحتى الساعة 10:00 مساءً، في جمعية ديوان أهالي الحديثة.

موقع بيت الاجر :

https://maps.app.goo.gl/ZX2WYp69Mag3tt9r6?g_st=ic

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ