تصريحات مثيرة للجدل لنشأت أكرم عن النشامى .. ومطالبات بالاعتذار

خبرني - أثارت تصريحات لاعب المنتخب العراقي السابق نشأت أكرم، خلال ظهوره في برنامج «المجلس»، جدلًا واسعًا بين متداولي مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، على خلفية حديثه عن المنتخبين الأردني والمصري، وما اعتبره ناشطون اختزالًا لقيمة المنتخبات وتاريخها بلغة مرتبطة بالمكافآت المالية.

وكان أكرم قد تحدث عن إمكانية دعوة منتخبي مصر والأردن للمشاركة في كأس الخليج، حيث قال إن هذين المنتخبين لن يقدما إضافة فنية للبطولة، وستكون مشاركتهما من أجل الحصول على المكافآت المالية فقط.

وأردف: «المنتخبات المرشحة للمشاركة في كأس الخليج (من خارج منطقة الخليج العربي) تنظر للبطولة من أجل المال فقط، وليس للاستفادة الفنية، ولن تضيف شيئًا للبطولة».

واعتبر متداولو المنشور أن هذه التصريحات لا تتناسب مع تاريخ المنتخبين الأردني والمصري ومكانتهما في كرة القدم العربية، مطالبين أكرم بتقديم اعتذار رسمي، ومؤكدين أن مشاركة «النشامى» و«الفراعنة» في البطولات تمثل حضورًا رياضيًا له تاريخه، وأن المنافسة داخل الملعب لا ينبغي أن تتحول إلى انتقاص من المنتخبات أو جماهيرها.