وفاة وإصابة 7 أشخاص بحادث تصادم مروع على طريق البترا – رأس النقب

خبرني - توفي شخص وأصيب 7 آخرون، فجر اليوم، إثر حادث تصادم وقع على الطريق الرئيسي الرابط بين لواء البترا ومنطقة رأس النقب، وتحديدًا في منطقة الرصيف المحاذية لبريكة الدم.

وقال مصدر طبي إن فرق الإسعاف عملت على إخلاء حالة الوفاة ونقل المصابين إلى مستشفى جلالة الملكة رانيا العبدالله الحكومي في لواء البترا، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وأضاف المصدر أن أحد المصابين أُدخل إلى قسم العناية الحثيثة، نظرًا لخطورة حالته الصحية، فيما تراوحت حالات بقية المصابين بين المتوسطة والمستقرة.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية قدمت للمصابين الإسعافات والعلاجات اللازمة فور وصولهم إلى المستشفى.