غنيمات تستقبل الفنان العوامله وتؤكد اعتزازها بالمشاركة الأردنية في

خبرني - استقبلت سفيرة المملكة الأردنية الهاشمية لدى المملكة المغربية، جمانة غنيمات، في مقر السفارة بالرباط، الفنان الفسيفسائي الأردني زيد عوامله، بحضور الفنانة الفسيفسائية هند حياري، ورئيسة جمعية محترف الإبداع والتنمية فطيمة بنلعلي، المنظمة للملتقى الدولي لفن الفسيفساء.

وتأتي هذه الزيارة بمناسبة مشاركة العوامله في "الملتقى الدولي لفن الفسيفساء – الدار البيضاء 2026"، المقام خلال الفترة من 14 إلى 27 أيلول الجاري، بدعوة كريمة من رئيس مجلس مقاطعة المعاريف بالدار البيضاء عبدالصادق مرشد، وبالشراكة مع جمعية محترف الإبداع والتنمية، وذلك بمناسبة الاحتفاء بالذكرى المئوية للسوق البلدي والمعاريف (1926 - 2026)،

حيث يشارك في إنجاز جدارية فنية بعمل جماعي يجمع نخبة من فناني الفسيفساء من مختلف دول العالم لتزيين واجهة السوق البلدي بجدارية ضخمة بقياس 39 متر مربع.

وأعربت السفيرة غنيمات خلال اللقاء عن اعتزازها وفخرها الكبيرين بالمشاركة الأردنية في هذا الحدث الثقافي البارز، مشيدة بالخبرة العريقة التي يتمتع بها الفنان زيد عوامله والتي تمتد لأكثر من 30 عاماً من الخبرة الأكاديمية والعملية في مجالات إنتاج وترميم الفسيفساء والدور الحيوي الذي يلعبه الفن الأردني في تعزيز التواصل الثقافي.

وقالت غنيمات: "إننا نعتز بالإبداع الأردني الذي يترك بصمة استثنائية في المحافل الدولية، وما يقدمه الفنان زيد عوامله وزميلته هند حياري يجسد عمق الترابط الثقافي والذاكرة الحضارية، وهو الامتداد لما ترجمه العواملة سابقاً عبر إقامة أول ملتقى دولي لفن الفسيفساء في الأردن بمدينة السلط بمناسبة إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. ونتطلع إلى استمرار ومزيد من إقامة مثل هذه الملتقيات الدولية التي تعزز التبادل الفني وتوطد أواصر العلاقات الثقافية المتميزة بين المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة المغربية الشقيقة" والدول العربية والدولية بشكل عام.

من جانبها، عبّرت رئيسة جمعية محترف الإبداع والتنمية، فطيمة بنلعلي، عن اعتزاز الجمعية بمشاركة القامات الفنية الأردنية في هذا الحدث الدولي، قائلة: "إن حضور الفنان زيد عوامله ببريق خبرته العريقة يمثل إضافة نوعية للسامبوزيوم، ويثري هذا العمل الجماعي الذي يسعى لتخليد مئوية السوق البلدي والمعاريف، مؤكدة أن هذه الشراكة الجمالية تعكس عمق أواصر الأخوة والتبادل الثقافي والفني الذي يجمع بين المغرب والأردن".

من جهته، أعرب العوامله عن فخره واعتزازه بتسجيل اسم الأردن في هذا الملتقى الدولي للفسيفساء الثقافي والتاريخي في المغرب، مؤكداً أن المشاركة في إنجاز هذا العمل الفني الجماعي تعكس روح التعاون الإنساني والتبادل الثقافي بين الفنانين المشاركين من مختلف دول العالم.