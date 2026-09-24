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الاحتلال الإسرائيلي يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية شرقي قلقيلية

  • 24 أيلول 2026
  • 12:22
الاحتلال الإسرائيلي يطرح عطاء لبناء 400 وحدة استيطانية شرقي قلقيلية

خبرني - كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت عطاء جديدا، يحمل الرقم 196/2026، لبناء 400 وحدة استيطانية في مستوطنة "كرني شومرون" المقامة على أراضي مواطنين فلسطينيين شرقي قلقيلية.

وأوضحت الهيئة، في بيان الخميس، أن العطاء يندرج ضمن البناء الاستيطاني متعدّد الوحدات، وفي إطار العطاءات التي تواصل سلطات الاحتلال طرحها بهدف توسيع المستوطنات القائمة وزيادة قدرتها الاستيعابية، مشيرة إلى أن موعد إغلاق العطاء حدد في 23 تشرين الثاني 2026.

وأشارت الهيئة إلى أن طرح العطاء يمثل انتقالا عمليا من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التسويق والتنفيذ، ويأتي في سياق تسارع الإجراءات الاستيطانية في الضفة الغربية خلال العام الحالي.

وبينت أن مستوطنة "كرني شومرون" تكتسب أهمية في مخطط الاحتلال الاستيطاني في شمال غرب الضفة الغربية، نظرا لموقعها ضمن تجمع استيطاني تعمل سلطات الاحتلال على توسيعه وربطه بالمستوطنات والبؤر الاستيطانية المحيطة.

وقالت الهيئة إنّ هذه الإجراءات تسهم في توسيع نطاق الاستيطان على حساب الأراضي الفلسطينية، وتعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية والتواصل الجغرافي بين مدنها وبلداتها.

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