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"زراعة جرش": 60٪ نسبة انخفاض الحرائق العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة

  • 24 أيلول 2026
  • 12:21
زراعة جرش 60 نسبة انخفاض الحرائق العام الحالي مقارنة بالأعوام السابقة

خبرني - انخفضت نسبة الحرائق في جرش وتأثيرها على المساحات الحرجية مقارنة مع الأعوام السابقة بنسبة 60٪ وفق مديرة زراعة جرش علا محاسنة.

وقالت المحاسنة إن المديرية وضعت خطط مسبقة للسيطرة على الحرائق داخل المناطق الحرجية كان أبرزها فتح خطوط نار واستحداث خطوط أخرى والإنذار المبكر وسرعة الاستجابة.

وأضافت المحاسنة بأن سرعة الاستجابة أسهمت بالسيطرة على الحرائق قبل تمددها وانتشارها وزيادة حجم تأثيرها على المساحة الحرحية داخل المحافظة والتي تبلغ 120 الف دونم.

وبينت المحاسنة بأن المديرية تنفذ حملة إزالة للاشجار الحرجية المصابة بحشرة القلف والتي أدت إلى جفاف عدد من الأشجار داخل الغابات وذلك حفاظا على عدم انتقال العدوى إلى اشجار أخرى وعدم تمدد الحرائق.

وأشارت المحاسنة بأن المديرية ستعمل على استهداف المناطق التي تعرضت للحريق بحملات تشجير موضحة بأن حجم الحريق وتأثيره انخفض بشكل واضح داخل المحافظة.

وأوضحت المحاسنة بأن المديرية زودت كوادرها بمعدات تقليدية وذلك للوصول إلى المناطق الوعرة لسرعة الإطفاء مما ساهم بالحد من تأثير الحرائق.

وأشارت المحاسنة بأنه تم عقد عدد من اللقاءات والمحاضرات لمجاورين الغابات وتوعيتهم بأهمية الأشجار الحرجية وتزويدهم بأرقام هواتف الطوافين والتواصل معهم والتبليغ عن أي اعتداء او رصد أي حريق.
 

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