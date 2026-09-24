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القاضي محمود العوامرة العبادي يرزق بـ زيد

  • 24 أيلول 2026
  • 12:11
القاضي محمود العوامرة العبادي يرزق بـ زيد

خبرني - يتقدم الأهل والأصدقاء بالتهنئة والتبريك من القاضي الخلوق محمود العوامرة العبادي بمناسبة قدوم مولوده الجديد " زيد" . 
وَكَمَا قَالَ الشَّاعِرُ:
أَتَانَا بَشِيرُ الخَيْرِ يَزْهُو بِنُورِهِ ... فَأَشْرَقَتِ الأَرْوَاحُ بَعْدَ ظَلَامِ
سَمَّيْتُهُ "زَيْدًا" لِيَزْدَادَ قَدْرُهُ ... وَيَحْيَى بِعِزٍّ فِي ذُرَى الإِسْلَامِ
تَيَمُّنًا بِالأَبْرَارِ مِنْ آلِ أحْمَدٍ ... وَمَنْ حَازَ مَجْدَ العِزِّ وَالأَعْلَامِ .
اللَّهُمَّ أَنْبِتْهُ نَبَاتًا حَسَنًا، وَاجْعَلْهُ قُرَّةَ عَيْنٍ لَوالديه وعائلته فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، وَاحْفَظْهُ بِحِفْظِكَ وَاجْعَلْهُ مِنَ الصَّالِحِينَ المُصْلِحِينَ.

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