حراك سياحي أردني مكثف في طوكيو لفتح آفاق جديدة مع السوق اليابان

خبرني - استهل وزير السياحة والآثار الدكتور عماد حجازين، الخميس، برنامج العمل الرسمي للوفد الأردني في اليابان، بسلسلة لقاءات مع عدد من أبرز قيادات ومؤسسات صناعة السياحة والسفر اليابانية، بهدف تعزيز حضور الأردن في السوق الياباني وفتح آفاق أوسع للتعاون بين البلدين.

وشارك في اللقاءات السفير الأردني لدى اليابان معالي ناصر الشريدة وطاقم السفارة الأردنية، إلى جانب الوفد السياحي الذي يضم السيد هاني الدباس، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الفنادق الأردنية وعضو مجلس إدارة هيئة تنشيط السياحة، والسيد نبيه ريال، رئيس جمعية السياحة الوافدة.

وشهد اليوم الأول لقاءات مع قيادات شركة JTB Corp.، إحدى أبرز شركات السفر والسياحة في اليابان، ومع الجمعية اليابانية لوكلاء السفر JATA – Japan Association of Travel Agents، لبحث فرص توسيع التعاون وتعزيز تدفق السياح اليابانيين إلى المملكة.

كما شارك حجازين والوفد في اجتماع وزراء السياحة واللقاء الدولي لقادة السياحة، بحضور وزراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات سياحية دولية، في إطار السعي للانتقال بالعلاقات السياحية مع اليابان من الترويج التقليدي إلى شراكات أكثر فاعلية، وتعزيز مكانة الأردن كوجهة سياحية وثقافية ودينية في السوق الآسيوي.

واختتمت فعاليات اليوم الأول بالمشاركة في حفل الاستقبال الرسمي، فيما يواصل الوفد الأردني لقاءاته مع الجهات السياحية وشركات الطيران والمؤسسات الإعلامية اليابانية لفتح مسارات جديدة للتعاون والترويج السياحي.