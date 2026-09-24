الشرطة الإسرائيلية: اكتشاف نفق بعمق 25 مترا في الضفة الغربية

خبرني - أعلنت الشرطة الإسرائيلية اكتشاف نفق عمقه 25 مترا كان قيد الحفر في مدينة قلقيليا شمال الضفة الغربية، ومصادرة كمية من الأسلحة والمعدات بداخله.

وحسب البيان "اكتشف ضباط من وحدة مكافحة الجريمة في منطقة السامرة وحرس الحدود النفق خلال عملية استخباراتية مستهدفة في الضفة الغربية، ودخل الضباط إلى قلقيليا وفتشوا موقعا تم تحديده عبر المعلومات الاستخباراتية، وخلال العملية عثروا على النفق".

وخلال التفتيش، صادر الضباط بندقية M16 وبندقية قنص وذخيرة ومخازن، كما عثروا على هواتف وجهاز تسجيل فيديو رقمي وسماد، وهي مادة قالت الشرطة إنه يمكن استخدامها لتحضير عبوات ناسفة.

واعتقلت الشرطة أربعة مشتبه بهم عثر عليهم في الموقع واقتادتهم لمزيد من الاستجواب، وأكدت أن العمليات ضد مثل هذه البنية التحتية ستستمر، وقالت: "ستواصل شرطة إسرائيل العمل بشكل استباقي للكشف عن البنية التحتية للحفر والأسلحة في منطقة السامرة، وتحديد المتورطين وتقديمهم إلى العدالة".

وفي السياق نفسه، أعلنت الشرطة الإسرائيلية أنه "في حملة تفتيش دقيقة للشرطة قرب مقبرة في الناصرة، تم العثور على حقيبة تحتوي على بندقية كلاشينكوف مخبأة باحتياط تحت جثة حيوان بين الصخور".