طرابزون سبور يعلن الحرب على مستغلي اسم محمد صلاح وصورته

خبرني - أعلن نادي طرابزون سبور التركي اتخاذ إجراءات قانونية بحق جهات تجارية تستخدم اسم نجمه المصري محمد صلاح وصورته وقميص النادي في الترويج لمنتجات وحملات إعلانية، دون تصريح.

وأوضح النادي، في بيان رسمي، أن انتقال صلاح إلى صفوفه أحدث حالة كبيرة من الحماس داخل تركيا وخارجها، إلا أنه رصد في المقابل لجوء بعض الشركات إلى استغلال اسم اللاعب وصورته وقميص طرابزون سبور لأغراض تجارية.

وأكد طرابزون سبور أن ارتداء صلاح لقميص الفريق لا يمنح أي طرف ثالث الحق في استخدام اسمه أو صورته لأغراض تجارية، مشددا على أن الترويج للمنتجات والخدمات بطريقة توحي بوجود تعاون أو تأييد من اللاعب أمر غير مصرح به.

وأشار النادي إلى أن هذه الممارسات قد تشكل انتهاكا للحقوق المتعلقة بصورة وشخصية محمد صلاح، إلى جانب حقوق طرابزون سبور في علامته التجارية وسمعته وقيمته الاقتصادية.

وكشف النادي التركي أنه بدأ بالفعل توثيق الإعلانات والاستخدامات التجارية المخالفة، مؤكدا أنه سيتخذ الإجراءات القانونية والجزائية اللازمة بحق الجهات المخالفة.

وشدد طرابزون سبور على أن الشعبية الكبيرة التي يحظى بها صلاح وحب الجماهير لكرة القدم لا يمثلان مبررا لاستغلال حقوق اللاعب أو النادي تجاريا من دون الحصول على إذن قانوني.

وتأتي هذه الخطوة في ظل حالة الاهتمام الجماهيري الكبيرة التي رافقت انتقال صلاح إلى طرابزون سبور، بعدما تحول النجم المصري سريعا إلى أحد أبرز عوامل الجذب الجماهيري والسياحي في المدينة.