الأردن.. الأمن يضبط 14 تاجرا ومروجا للمخدرات في 8 قضايا نوعية

خبرني - قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إنّ العاملين في إدارة مكافحة المخدرات ومن خلال تعاملهم مع ثماني قضايا نوعية في الاتجار وترويج المواد المخدرة وتهريبها في عدد من مناطق المملكة ألقوا القبض خلالها على ١٤ تاجرًا ومروجاً، وضُبطت بحوزتهم كمّيات من المواد المخدرة

وفي أبرز القضايا جرت مداهمة أحد الأشخاص في محافظة البلقاء بعد التأكّد من حيازته لمادة الهيروين المخدرة حيث أُلقي القبض عليه وضُبط بحوزته ١ كيلو غرام من تلك المادّة.

فيما جرى في محافظة العاصمة تنفيذ مداهمتين لشخصين مصنفين بالخطرَين ومطلوبين بقضايا المخدرات في موقعين مختلفين، حيث جرى إلقاء القبض عليهما وضُبط بحوزتهما أسلحة نارية وكمّيات من المواد المخدرة.

وفي محافظة الكرك وردت معلومات حول قيام شخصين على ارتباط بعصابات إقليمية لترويج المخدرات وتهريبها، بتجهيز كمية كبيرة من الحبوب المخدرة تمهيدًا لتهريبها لإحدى دول الجوار، حيث تم بعد التأكّد من كافّة المعلومات مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما وضبط ٧٥ ألف حبّة مخدرة أُخفيت بمخبئ سري في إحدى مركبات الشحن.

فيما جرى بالتعاون مع الأجهزة الأمنيّة والجمارك الأردنية إلقاء القبض داخل مطار الملكة علياء الدولي على أحد الأشخاص عند محاولته استلام طرد بداخله نصف كيلو من مادة الكريستال.

وفي مناطق البادية الشمالية تم التعامل مع ثلاث قضايا نوعية، جرت في الأولى مداهمة منزل أحد تجّار المخدرات وإلقاء القبض عليه وضُبط بحوزته ١ كيلو غرام من مادّة الكريستال و ١٠ كفوف حشيش و ٤٠٠٠ آلاف حبّة مخدرة وضُبط شخص آخر كان برفقته، فيما جرت متابعة تاجر آخر للمخدرات في القضية الثانية في أثناء نقله كمّية من المواد المخدرة باتجاه محافظة الزرقاء وجرى إيقافه وإلقاء القبض عليه وضُبطت ٧٠٠٠ آلاف حبّة مخدرة بحوزته، وفي القضية الثالثة جرى ضبط ٤٠٠٠ آلاف حبّة مخدرة بحوزة شخصين بعد مداهمتهما وإلقاء القبض عليهما.

وفي آخر القضايا في محافظة المفرق جرت مداهمة أحد المنازل التي استخدمها تجّار ومروّجون لتخزين المواد المخدرة حيث أُلقي القبض على ٣ أشخاص بداخله وضُبط بحوزتهم ٨ كفوف حشيش.