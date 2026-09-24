*
الخميس: 24 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ذهبية آسيوية للجعفري.. بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026

  • 24 أيلول 2026
  • 11:34
ذهبية آسيوية للجعفري بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026

خبرني - تُوّج بطل جامعة عمّان الأهلية في رياضة الكراتيه، الطالب محمد الجعفري، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 84 كغم ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 المقامة في اليابان، محققاً المركز الأول في منافسات وزنه.
وجاء تتويج الجعفري بعد فوزه على اللاعب الإيراني علي أصغر، ليضيف إنجازاً آسيوياً جديداً إلى سجله الرياضي، ويعزز حضور أبطال جامعة عمّان الأهلية في المحافل الرياضية القارية والدولية.
وهنأت جامعة عمّان الأهلية البطل محمد الجعفري والاتحاد الأردني للكراتيه بهذا الإنجاز، معربةً عن اعتزازها بما حققه، ومؤكدةً مواصلة دعم طلبتها الرياضيين وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الجامعة في مختلف المحافل الرياضية.
ويشارك عدد من أبطال جامعة عمّان الأهلية ضمن صفوف المنتخبات الأردنية في دورة الألعاب الآسيوية – ناغويا 2026، في ألعاب كرة السلة والتايكواندو والكراتيه والملاكمة والمبارزة والجمباز، لتمثيل الجامعة والأردن في هذا الحدث الرياضي الآسيوي.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

عمان الأهلية تشارك في سابلة الحسن للشباب 2026.. والقرعان ممثلاً للمشاركين في الحفل الختامي
عمان الأهلية تشارك في سابلة الحسن للشباب 2026.. والقرعان ممثلاً للمشاركين في ...
  • 2026-09-24 11:33
جامعة عمان العربية تشارك في حملة (أمانك يبدأ من هنا ) ضمن برنامج (أنا أشارك) الوطني لتعزيز الوعي بالأمن السيبراني
جامعة عمان العربية تشارك في حملة (أمانك يبدأ من هنا ) ضمن برنامج (أنا أشارك) ...
  • 2026-09-23 13:08
الدكتور الزبون من عمان العربية يحصل على شهادة (مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعليم العالي)
الدكتور الزبون من عمان العربية يحصل على شهادة (مقيم جودة معتمد لمؤسسات التعلي...
  • 2026-09-23 12:42
جامعة الشرق الأوسط وكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية تبحثان تفعيل مسارات التعاون والتدريب
جامعة الشرق الأوسط وكلية الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الفنية العسكرية تبحث...
  • 2026-09-23 12:21
جامعة عمان العربية تؤكد اعتزازها بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الأمم المتحدة ووقوفها خلف قيادته الفذة
جامعة عمان العربية تؤكد اعتزازها بخطاب جلالة الملك عبد الله الثاني في الأمم ا...
  • 2026-09-23 12:15
الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية
الموافقة على تعيين أ.د. أحمد حمدان رئيسا لجامعة عمان الأهلية
  • 2026-09-23 12:04