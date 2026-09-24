ذهبية آسيوية للجعفري.. بطل عمان الأهلية يتوّج في كراتيه ناغويا 2026

خبرني - تُوّج بطل جامعة عمّان الأهلية في رياضة الكراتيه، الطالب محمد الجعفري، بالميدالية الذهبية في منافسات وزن 84 كغم ضمن دورة الألعاب الآسيوية ناغويا 2026 المقامة في اليابان، محققاً المركز الأول في منافسات وزنه.

وجاء تتويج الجعفري بعد فوزه على اللاعب الإيراني علي أصغر، ليضيف إنجازاً آسيوياً جديداً إلى سجله الرياضي، ويعزز حضور أبطال جامعة عمّان الأهلية في المحافل الرياضية القارية والدولية.

وهنأت جامعة عمّان الأهلية البطل محمد الجعفري والاتحاد الأردني للكراتيه بهذا الإنجاز، معربةً عن اعتزازها بما حققه، ومؤكدةً مواصلة دعم طلبتها الرياضيين وتشجيعهم على تحقيق المزيد من الإنجازات ورفع اسم الجامعة في مختلف المحافل الرياضية.

ويشارك عدد من أبطال جامعة عمّان الأهلية ضمن صفوف المنتخبات الأردنية في دورة الألعاب الآسيوية – ناغويا 2026، في ألعاب كرة السلة والتايكواندو والكراتيه والملاكمة والمبارزة والجمباز، لتمثيل الجامعة والأردن في هذا الحدث الرياضي الآسيوي.