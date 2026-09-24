(أم القطين حزينة).. رحيل مؤثر للشاب أمين العظامات بعد صراع مع المرض

خبرني - توفي مساء الثلاثاء المربي الفاضل مدير مدرسة ام القطين الثانوية للبنين سابقا الشاب أمين معيلي المعرعر العظامات (أبو فرات).

وأقيمت صلاة الجنازة والدفن ظهر أمس الأربعاء في قرية أم القطين شرقي المفرق، بحضور كبير متاثرين برحيل الشاب أمين.

واتشحت القرية بالسواد رحيلا على رحيل الشاب أمين، ونعاه أهله وأقاربه وأصدقاءه بكلمات مؤثرة حزينة، مؤكدين جميعا بأنه كان نعم الأخ والصديق والأستاذ.

وتوفي الراحل بعد صراع مرير مع المرض، وكانت معنويته رحمه الله عالية وهمته وإيمانه بالله قويا لا يلين، وكان ثابتا وصابرا رغم الابتلاء والوجع والألم.

وعرف عن الراحل رحمه الله اتصافه بالأخلاق الطيبة ومحافظته على الصلاة والتبسم الدائم، واللين في التعامل مع جميع من عرفه وعرفوه.

وعم الحزن قرية الراحل (أم القطين) والبادية الشمالية ومحافظة المفرق، وجميع من عرفه.

كل الكلمات لا تصف حجم محبته في قلوب الناس، رحمك الله ابو الفرات وجعل الجنة دارك ومأواك ومستقرك وإنا لله وإنا إليه راجعون.