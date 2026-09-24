عمان الأهلية تشارك في سابلة الحسن للشباب 2026.. والقرعان ممثلاً للمشاركين في الحفل الختامي

خبرني - اختتمت جامعة عمّان الأهلية مشاركتها في برنامج سابلة الحسن للشباب لعام 2026، بمشاركة الطالب عمران القرعان من تخصص إدارة الأعمال، الذي اختير لإلقاء كلمة الخريجين المشاركين في البرنامج، تقديراً لمشاركته وتفاعله خلال فعالياته.

وأقيم البرنامج خلال الفترة من 9 إلى 21 أيلول 2026، وشهد مجموعة من الأنشطة والتجارب الميدانية التي هدفت إلى تنمية مهارات الشباب وتعزيز قيم المبادرة والعمل الجماعي والانتماء الوطني.

وفي كلمته خلال الحفل الختامي، عبّر القرعان عن اعتزاز المشاركين بالتجربة التي خاضوها ضمن البرنامج، مشيراً إلى ما وفرته من فرص للتعلم والتحدي واكتساب مهارات وخبرات جديدة.

وجاء الحفل الختامي برعاية وزير الشباب الأسبق الدكتور محمد النابلسي، مندوباً عن سمو الأمير الحسن بن طلال، وبحضور عدد من المسؤولين والقائمين على البرنامج، حيث جرى تكريم المشاركين ومنحهم «شهادة المغامر» تقديراً لجهودهم ومشاركتهم في مختلف الأنشطة الميدانية.

وتأتي مشاركة طلبة جامعة عمّان الأهلية في البرامج الوطنية والشبابية ضمن جهود الجامعة لإتاحة فرص عملية أمام طلبتها لتطوير مهاراتهم القيادية والشخصية، وتعزيز مشاركتهم في المبادرات التي تسهم في إعداد جيل من الشباب القادر على تحمل المسؤولية والمشاركة الفاعلة في المجتمع.