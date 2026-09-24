تنقلات إدارية واسعة في أمانة عمّان الكبرى - أسماء

خبرني - وافق رئيس لجنة أمانة عمّان الكبرى، أحمد الملكاوي، اليوم الخميس، على إجراء تنقلات إدارية واسعة في الأمانة.

وشملت التنقلات نقل نائب مدير المدينة للتخطيط، زياد أبو عرابي، ومدير تكنولوجيا المعلومات، سلطان الخرابشة، للعمل مستشارين في مكتب رئيس لجنة الأمانة.

كما تقرر تعيين عادل الصهيبا نائباً لمدير المدينة للتخطيط خلفاً لأبو عرابي، ومحمد الحويان مديراً لتكنولوجيا المعلومات خلفاً للخرابشة.

وشملت التغييرات أيضاً إحالة نائب مدير المدينة للشؤون المالية، سامر ياسين، إلى التقاعد بناءً على طلبه، وتعيين إبراهيم الزيود خلفاً له، وتعيين خلدون مريش مديراً تنفيذياً لقطاع المالية خلفاً للزيود.

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