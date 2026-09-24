الكافيار ضد التجاعيد.. العلم يختبر أغلى مكونات العناية بالبشرة

خبرني - ارتبط الكافيار طويلا بموائد الأثرياء والمطاعم الفاخرة، لكنه بدأ يشق طريقه في السنوات الأخيرة إلى مكان مختلف تماما، في عبوات مستحضرات العناية بالبشرة والمكملات التي تعد بمقاومة التجاعيد واستعادة الترطيب والمرونة.

والكافيار أو "الذهب الأسود" هو بطارخ غير مخصبة لأسماك الحفش، وهي مجموعة من الأسماك التي تواجه تهديدات بيئية كبيرة، إذ يصنف الاتحاد الدولي للحفاظ على الطبيعة الحفش ضمن أكثر مجموعات الأنواع تعرضا لخطر الانقراض.

وقد يصل سعر بعض أنواع كافيار البيلوجا إلى آلاف الدولارات للكيلوغرام بسبب الندرة والمدة الطويلة التي تحتاج إليها إناث الحفش للوصول إلى النضج.

وبعد عقود ارتبط خلالها الكافيار الروسي والإيراني ببحر قزوين، غيرت مزارع الاستزراع المائي خريطة الصناعة، وأصبحت الصين المنتج الأكبر للحفش ومن أبرز منتجي ومصدري الكافيار في العالم.

لكن بعيدا عن قيمته الغذائية وسعره المرتفع، هل يمتلك الكافيار بالفعل خصائص قادرة على إبطاء مظاهر شيخوخة البشرة، أم أن الفخامة المحيطة به أكبر من الدليل العلمي؟

لماذا الكافيار؟

يحتوي الكافيار على البروتينات والأحماض الأمينية والمعادن والدهون، بما في ذلك أحماض أوميغا-3 الدهنية مثل حمض الدوكوساهيكسانويك "دي إتش إيه" (DHA) وحمض الإيكوسابنتانويك "إي بي إيه" (EPA)، وهي مركبات دُرست لأدوارها المحتملة في العمليات المرتبطة بالالتهاب وصحة الجلد.

كما تحتوي المستخلصات المحضرة من الكافيار على أحماض أمينية وببتيدات صغيرة، وهو ما دفع الباحثين إلى اختبار قدرتها على التأثير في إنتاج الكولاجين وحمض الهيالورونيك، ومقاومة الإجهاد التأكسدي وبعض المسارات المسؤولة عن تدهور بنية الجلد.

بيد أن هناك فارقا ضروريا، فمعظم الدراسات لا تختبر تناول الكافيار التقليدي كطعام، وإنما مستخلصات مركزة أو معالجة بالإنزيمات أو زيوت تدخل في مكملات ومستحضرات مصممة بتركيبات محددة.



تجربة بشرية

من أبرز الأدلة البشرية حتى الآن تجربة عشوائية مزدوجة التعمية خاضعة للعلاج الوهمي، أجراها باحثون في كوريا الجنوبية ونُشرت في مجلة "نيوتريانتس" (Nutrients) نهاية عام 2023، وشملت 45 بالغا يعانون جفاف الجلد وظهور التجاعيد.

وُزِّع المشاركون على 3 مجموعات لمدة 8 أسابيع، حيث تناولت المجموعة الأولى 500 مليغرام يوميا من مستخلص الكافيار المعالج بالإنزيمات والمستخلص باستخدام تقنية السوائل فوق الحرجة، بينما تلقت المجموعة الثانية 10 مليغرامات من المستخلص ضمن تركيبة احتوت كذلك على كولاجين السمك وحمض الهيالورونيك وفيتامين "سي" والبيوتين ومكونات أخرى، أما المجموعة الثالثة فتناولت علاجا وهميا.

وبعد 4 أسابيع، رصد الباحثون تحسنا في بعض مؤشرات ترطيب الجلد لدى المجموعتين اللتين حصلتا على مستخلص الكافيار، بينما ظهرت بعد 8 أسابيع تحسينات في مؤشرات مرونة الجلد والتجاعيد مقارنة بالمجموعة الوهمية.

كما انخفض مؤشر الميلانين لدى مجموعتي الكافيار، وسجلت مجموعة الـ500 مليغرام تحسنا في عدد من المقاييس يفوق المجموعة التي تناولت التركيبة المركبة.

وربط الباحثون هذه النتائج بقدرة المستخلص -وفق تجارب سابقة على الخلايا والحيوانات- على التأثير في مسارات مرتبطة بإنتاج حمض الهيالورونيك والكولاجين ومقاومة الإجهاد التأكسدي.

لكن الدراسة صغيرة نسبيا ولم تستمر سوى 8 أسابيع، كما أن الكافيار المستخدم فيها قدمته شركة تعمل في هذا المجال، وسجلت الشركة المصنعة للمستخلص مع الشركة الموردة براءة اختراع تتعلق باستخدامه لمقاومة شيخوخة الجلد. وهذا لا يلغي النتائج، لكنه يجعل الحاجة إلى تجارب مستقلة وأكبر وأكثر طولا ضرورية قبل اعتبار التأثير محسوما.

من الكبسولات إلى كريمات الوجه

لم يقتصر الاهتمام بالكافيار على المكملات التي تؤخذ عن طريق الفم. ففي دراسة أخرى نُشرت عام 2023، اختبر باحثون من كوريا الجنوبية تأثير زيت الكافيار على شيخوخة الجلد عبر عدة مراحل، بدأت بخلايا مخبرية ثم أنسجة جلد بشرية خارج الجسم، وصولا إلى تجارب على مستحضر موضعي لدى البشر.

استخدم الباحثون مستحضرا يحتوي على 15% من زيت الكافيار إلى جانب مكونات أخرى، وشارك 102 شخص في 5 دراسات سريرية منفصلة لتقييم التجاعيد والترطيب والمرونة وكثافة الجلد ومؤشرات أخرى. وطُلب من المشاركين في تجارب الاستخدام المطول وضع المستحضر 3 مرات يوميا لمدة 4 أسابيع.

وأظهرت التجارب المخبرية زيادة في تكوين الكولاجين من النوعين الأول والثالث والإيلاستين في أنسجة الجلد، مع انخفاض بعض الإنزيمات المرتبطة بتفكيك مكونات النسيج خارج الخلية.

كما سجل الباحثون تحسنا بعد 4 أسابيع في عدد من المؤشرات، من بينها ترطيب الجلد ومرونته ولمعانه وكثافته، إلى جانب تراجع فقدان الماء عبر البشرة وبعض مقاييس التجاعيد.

لكن النتيجة لا تعني أن زيت الكافيار وحده كان مسؤولا عن جميع التأثيرات، فالمستحضر المستخدم احتوى أيضا على مكونات أخرى مثل "السيراميد" (Ceramides) و"الأدينوزين" (Adenosine) ومستخلص التوت البري، وهو ما يصعب معه فصل تأثير الكافيار عن بقية التركيبة.



مقاومة الشيخوخة الضوئية

وفي خطوة أحدث، بحث علماء في الصين قدرة مستخلص الكافيار على مواجهة "الشيخوخة الضوئية"، وهي التغيرات التي تصيب الجلد نتيجة التعرض المزمن للأشعة فوق البنفسجية.

وفي الدراسة التي ظهرت إلكترونيا أواخر 2024 ونُشرت ضمن عدد عام 2025 من مجلة "فوتوشيمستري آند فوتوبيولوجي" (Photochemistry and Photobiology)، استخدم الباحثون مستخلص كافيار عولج بإنزيم البروتياز الحمضي واختبروه على خلايا جلدية وفئران تعرضت للأشعة فوق البنفسجية.

وأظهرت النتائج انخفاض مستويات بروتينات مرتبطة بالالتهاب وتفكيك مكونات الجلد، من بينها "إن إف- كيه بي" (NF-κB) و"إم إم بي-3″ (MMP-3) و "إم إم بي-9" (MMP-9)، مقابل ارتفاع مؤشرات أخرى مرتبطة بحماية الأنسجة.

وفي الفئران، خفف المستخلص بعض التغيرات النسيجية التي سببتها الأشعة فوق البنفسجية، كما رفع نشاط إنزيم مضاد للأكسدة وزاد محتوى "الهيدروكسي برولين" (Hydroxyproline)، وهو حمض أميني يرتبط ببنية الكولاجين.

وتقدم هذه النتائج تفسيرا بيولوجيا محتملا لكيفية تأثير المستخلص في الجلد، لكنها تظل أدلة قبل سريرية، ولا يمكن افتراض أن النتائج التي ظهرت في الخلايا والفئران ستتكرر بالدرجة نفسها لدى البشر.

هل الكافيار آمن للبشرة؟

في التجربة السريرية التي اختبرت تناول 500 مليغرام من مستخلص الكافيار يوميا لمدة 8 أسابيع، لم تُسجل أحداث جانبية خطيرة، ولم تظهر تغييرات ذات أهمية سريرية في فحوص الدم والكيمياء الحيوية والبول بحسب الباحثين.

لكن هذا قد يكفي للحكم على سلامة المنتج المستخدم خلال مدة الدراسة فقط، ولا يثبت أمان جميع مستخلصات الكافيار أو المكملات ومستحضرات التجميل المحتوية عليه على المدى الطويل.

كما تختلف المنتجات بشدة في تركيزاتها وطريقة استخلاصها والمكونات المضافة إليها، لذلك لا يجوز نقل نتائج مستخلص خضع للاختبار إلى أي كريم أو مكمل يحمل كلمة "كافيار" على العبوة.



هل يستحق "الذهب الأسود" كل هذه الضجة؟

تشير الأدلة الأولية إلى أن الكافيار ليس مجرد اسم فاخر أضيف إلى مستحضرات التجميل لجذب المستهلكين، إذ توجد نتائج مخبرية وحيوانية وبعض الدراسات البشرية الصغيرة التي تشير إلى إمكانات تتعلق بالترطيب والمرونة والكولاجين ومظهر التجاعيد.

لكن المسافة لا تزال كبيرة بين "إمكانات واعدة" و"علاج مثبت"، فعدد الدراسات البشرية محدود، وأحجام العينات صغيرة، ومدد المتابعة قصيرة، كما اختبرت بعض الدراسات منتجات تضم مكونات أخرى إلى جانب الكافيار.

لذلك، قد يجد الكافيار لنفسه مكانا بين المكونات الواعدة في عالم العناية بالبشرة، لكن الأبحاث المتاحة حتى الآن لا تثبت أنه قادر على إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، ولا أن سعر المنتج الباهظ يعني بالضرورة نتيجة أفضل.