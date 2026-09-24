جدول مباريات اليوم الخميس في (خليجي 27).. الموعد والقنوات الناقلة

خبرني - تتواصل منافسات بطولة كأس "خليجي 27" اليوم الخميس 24 سبتمبر 2026 بإقامة مباراتين ضمن منافسات البطولة.

وتتجه الأنظار في المباراة الأولى إلى مواجهة الإمارات واليمن، التي تقام في تمام الساعة 18:55 بتوقيت السعودية وموسكو، 19:55 بتوقيت الإمارات، على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل".

وفي المباراة الثانية، يلتقي منتخب قطر مع نظيره البحريني، وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة 21:00 بتوقيت السعودية وموسكو، 22:00 بتوقيت الإمارات.

وتسعى المنتخبات الأربعة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في مشوارها بالبطولة، في ظل أهمية مباريات دور المجموعات لحسم بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

القنوات الناقلة لمباراتي اليوم في "خليجي 27"

تنقل المباراتين عبر عدد من القنوات الرياضية، وجاءت التفاصيل كالتالي:

الإمارات × اليمن: قنوات (الشارقة الرياضية – الكأس 1 – الكويت الرياضية).

قطر × البحرين: (الشارقة الرياضية – الكأس 1 – الكويت الرياضية).

وشهدت منافسات كأس الخليج العربي "خليجي 27" أمس الأربعاء، إقامة أول مباراتين ضمن منافسات دور المجموعات، حيث حسم التعادل الإيجابي 1-1 مواجهة العراق وعمان، التي أقيمت على ملعب "الأمير عبدالله الفيصل"، فيما حقق منتخب الكويت مفاجأة بفوزه على السعودية بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب "الإنماء".

نظام بطولة كأس الخليج العربي "خليجي 27"

تقام منافسات البطولة بمشاركة 8 منتخبات، جرى توزيعها على مجموعتين، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة.

وتضم المجموعة الأولى منتخبات السعودية "البلد المضيف"، والعراق، وعُمان، والكويت، بينما تضم المجموعة الثانية منتخبات الإمارات، وقطر، واليمن، والبحرين.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي، حيث يلتقي متصدر المجموعة الأولى مع وصيف المجموعة الثانية، فيما يواجه متصدر المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى.

ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، المقرر إقامتها يوم 6 أكتوبر القادم، لتحديد بطل النسخة الـ27 من كأس الخليج العربي.