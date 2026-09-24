تقنية جديدة تكشف سرطان الجلد قبل ظهوره على سطح البشرة

خبرني - كشف باحثون في ألمانيا عن طريقة جديدة قد تتيح اكتشاف سرطان الجلد قبل ظهور أي علامات واضحة على سطح الجلد، في خطوة قد تساعد على تشخيص المرض في مرحلة مبكرة.

وطوّر فريق من جامعة "فريدريش ألكسندر إرلنغن-نورنبرغ" (FAU)، بقيادة الدكتور موريتز رونيكه من قسم الأمراض الجلدية في مستشفى جامعة إرلنغن، هذا النهج باستخدام تقنية "التصوير المقطعي البصري المتماسك متحد البؤرة بنمط الخط" (LC-OCT) المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

واعتمد الباحثون على فحص منهجي لوجوه مرضى معرضين لخطر مرتفع للإصابة بسرطان الجلد، وتمكنوا للمرة الأولى من اكتشاف سرطان الخلايا القاعدية قبل ظهور تغيرات مرئية على الجلد.

ويعد سرطان الخلايا القاعدية أكثر أنواع سرطان الجلد شيوعا على مستوى العالم. ورغم أنه ينمو عادة بشكل موضعي، فإنه يمكن أن يدمر الأنسجة المحيطة به، وقد يلحق أضرارا بأجزاء حساسة مثل الأنف والعينين عندما يظهر في الوجه. ويتيح اكتشافه مبكرا خيارات علاج أقل توغلا، وقد يقتصر العلاج في بعض الحالات على استخدام كريم موضعي.

صور دقيقة للجلد

تجمع تقنية LC-OCT بين التصوير المقطعي البصري المتماسك والمجهر متحد البؤرة، ما يتيح الحصول على صور عمودية وأفقية وثلاثية الأبعاد للجلد في الوقت الفعلي، وبدقة تصل إلى مستوى الميكرومتر. وتساعد هذه الصور الأطباء على رؤية التغيرات داخل الجلد وتحديد المناطق التي تستدعي مزيدا من الفحص.

كما يمكن للذكاء الاصطناعي تحليل الصور وإظهار مؤشر احتمالي مرمز بالألوان يوضح مدى احتمال وجود سرطان الخلايا القاعدية، فيما يبقى القرار التشخيصي النهائي من مسؤولية الطبيب.

ويعتقد الباحثون أن استخدام هذا النهج، الذي يشار إليه باسم "SUBSCAN"، بشكل روتيني مستقبلا قد يساعد على اكتشاف سرطان الخلايا القاعدية في مرحلة مبكرة جدا، وربما يوسع استخدام العلاجات الموضعية ويقلل الحاجة إلى الجراحة في بعض الحالات.

لكن التقنية لا تزال في مرحلة التقييم، ولا يمكن استخدامها بشكل روتيني حاليا، بسبب نقص البيانات المتعلقة بحساسيتها، إضافة إلى أن الفحص لا يزال يستغرق وقتا طويلا.