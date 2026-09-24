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  • زغاريد ودموع.. مصريون يعيدون طفلاً سودانياً إلى أحضان أمه

زغاريد ودموع.. مصريون يعيدون طفلاً سودانياً إلى أحضان أمه

  • 24 أيلول 2026
  • 10:40
زغاريد ودموع مصريون يعيدون طفلاً سودانياً إلى أحضان أمه

خبرني - في مشهد خطف القلوب، انتشر فيديو بشكل واسع بين المصريين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية أظهر أماً سودانية في حالة انهيار بعد ضياع طفلها، قبل أن يساعدها الأهالي في العثور على الصغير وسط زغاريد الفرح.

وأظهر المقطع المتداول من شارع العريش في محافظة الجيزة، أماً سودانية تصرخ وسط الزحام بعد أن تاه عنها طفلها، وتعالت صيحاتها وصرخاتها فيما بدت عليها مظاهر الانهيار، قبل أن يتجمع حولها مصريون من كل الاتجاهات محاولين مواساتها.

كما بين الفيديو انتشار الأهالي للبحث عن الطفل، قبل أن نجحوا بالعثور عليه وتسليمه إلى والدته، لتتحول صرخات الخوف والانهيار إلى صيحات فرح وزغاريد في مشهد مؤثر.

فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المشهد بشكل واسع، حيث أشاد كثيرون بشهامة المصريين وتكاتفهم لمساعدة الأم السودانية ومواساتها والوقوف إلى جانبها في محنتها.

في حين أثنى آخرون على نهاية النهاية السعيدة للمشهد المؤثر وقيام السيدات بالزغاريد تعبيراً عن الفرح بعد لم شمل الأم بطفلها رغم عدم معرفتهم بها.

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