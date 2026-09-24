مدرب الوحدات الجديد يصل الأردن

خبرني - التقى رئيس نادي الوحدات يوسف الصقور مع المدير الفني الجديد لفريق الوحدات المصري عماد النحاس في العاصمة المصرية القاهرة للاتفاق على التفاصيل كافة بما يخص عقود الجهاز الفني الجديد.

وسيصل الجهاز الفني الجديد للوحدات إلى الأردن مساء اليوم الخميس بهدف إعداد فريق كرة القدم لاستئناف مشواره في بطولة دوري المحترفين لكرة القدم خلال الشهر المقبل في ظل فترة التوقف الحالية للمنافسات الكروية في الأردن.

وتمنى الصقور التوفيق للكادر الفني الجديد في قيادة فريق الوحدات إلى منصات التتويج نظرا للخبرات الكبيرة التي يتمتع بها.