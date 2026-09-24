السجن 15 عامًا لهارفي واينستين بعد إدانته بالاعتداء الجنسي

خبرني - عاقب قاضٍ في نيويورك، (الأربعاء)، المنتج السينمائي السابق هارفي واينستين بالسجن 15 عامًا، بعد إدانته بالاعتداء الجنسي على مساعدة إنتاج سابقة في عام 2006، وذلك في أعقاب إعادة محاكمته في القضية.

وكانت هيئة المحلفين قد أدانت واينستين، البالغ من العمر 74 عامًا، في يونيو 2025 بتهمة ارتكاب جريمة جنسية من الدرجة الأولى بحق ميريام هيلي، بعدما اعتدى عليها في شقته بمنهاتن.

ويأتي الحكم في ختام مسار قضائي امتد 6 سنوات، وشهد إلغاء أعلى محكمة في نيويورك عام 2024 إدانة سابقة لواينستين صدرت في 2020، بعدما خلصت إلى أن المحاكمة لم تستوفِ معايير العدالة المطلوبة.

واستمر واينستين في نفي ارتكاب أي اعتداء جنسي أو ممارسة الجنس دون موافقة الطرف الآخر.

وأشاد المدعي العام لمنطقة مانهاتن ألفين براج بشهادة هيلي، معربًا عن تقديره لشجاعتها خلال الإجراءات القضائية، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

من جانبه، قال متحدث باسم واينستين إن المنتج السابق لا يزال متمسكًا ببراءته، ويعترض بشدة على الحكم الصادر عن القاضي كيرتس فاربر.

وكان واينستين قد أُدين للمرة الأولى في نيويورك عام 2020 بالاعتداء على هيلي واغتصاب الممثلة الطموحة جيسيكا مان، وحُكم عليه حينها بالسجن 23 عامًا. إلا أن أعلى محكمة في الولاية ألغت الحكم عام 2024، ما أدى إلى إعادة محاكمته.

وخلال إعادة المحاكمة في 2025، أدان المحلفون واينستين في التهمة المتعلقة بهيلي، بينما برؤوه من تهمة الاعتداء على عارضة الأزياء السابقة كاجا سوكولا، ولم يتمكنوا من التوصل إلى قرار بشأن تهمة الاغتصاب المتعلقة بمان.

وفي مايو انتهت محاكمة ثالثة بشأن التهمة المرتبطة بمان دون صدور حكم، قبل أن يسقط ممثلو الادعاء التهمة في الشهر التالي، بعدما أبلغت مان بأنها لا ترغب في الإدلاء بشهادتها في محاكمة رابعة.