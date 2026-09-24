«آيفون» ضد السرقة.. قفل تلقائي عند لحظة الخطف

خبرني - قد تصبح سرقة «آيفون» بانتزاعه من يد صاحبه أكثر صعوبة، إذ تعمل أبل على تطوير ميزة أمنية جديدة تتيح للهاتف رصد اللحظة التي يتم فيها خطفه، وقفل نفسه تلقائياً قبل أن يتمكن السارق من الوصول إلى محتوياته.

ووفقاً لموقع «9to5mac» المتخصص في أخبار أبل، كشفت أكواد برمجية في الإصدار التجريبي من iOS 27.2 عن استمرار الشركة في تطوير الميزة، التي تحمل داخلياً اسم «AutoLock» وتعتمد على تحليل مجموعة من الإشارات لتحديد ما إذا كان الهاتف قد تعرّض للخطف أو الانتزاع، وذلك لحماية الهاتف المسروق.

وتشير الأكواد إلى أنه سيتم الاستعانة بمستشعرات «آيفون»، ومنها الجيروسكوب ومقياس التسارع، لرصد الحركة المفاجئة التي قد تحدث عند خطف الهاتف من يد المستخدم وقد يستعين النظام أيضاً بساعة أبل المقترنة بالهاتف، من خلال رصد ابتعاد الجهاز عنها بصورة مفاجئة أو فقدان الاتصال بها لمدة معينة.

وتشمل المؤشرات الأخرى التي يمكن للنظام تحليلها انقطاع اتصال الهاتف بالشبكة لفترة طويلة أو بقاؤه مفتوحاً مدة تتجاوز حداً زمنياً معيناً.

ولا تكفي حركة واحدة غير معتادة لقفل الهاتف، إذ تشير الأكواد إلى أن النظام يجمع مؤشرات عدة قبل اتخاذ القرار، في محاولة للتمييز بين عملية السرقة والحركات الطبيعية أثناء استخدام الجهاز.

وفي المقابل، يتضمن النظام آليات لتقليل احتمالات القفل الخاطئ، إذ يمكن أن يأخذ في الاعتبار نجاح المستخدم في المصادقة البيومترية أو وجود نشاط طبيعي داخل تطبيق مفتوح على الشاشة، إلى جانب مؤشرات أخرى تستبعد احتمال تعرض الجهاز للسرقة.

وعند رصد مجموعة من الإشارات التي تشير إلى احتمال انتزاع الهاتف، يُتوقع أن تقفل شاشة «آيفون» تلقائياً، بما يصعب على السارق الوصول إلى البيانات الموجودة على الجهاز.