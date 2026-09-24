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  • ضبط خطوط مياه مخالفة لتزويد صهاريج وبركة ومشتل جنوب عمّان

ضبط خطوط مياه مخالفة لتزويد صهاريج وبركة ومشتل جنوب عمّان

  • 24 أيلول 2026
  • 09:47
ضبط خطوط مياه مخالفة لتزويد صهاريج وبركة ومشتل جنوب عمّان

خبرني - قالت وزارة المياه والري/سلطة المياه إن كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية ومديرية الأحواض المائية والمشاغل المركزية، بالتعاون مع مديرية الامن العام ضبطت خلال حملة أمنية في جنوب عمان اعتداءات في ناعور وام العمد تمثلت بضبط خطين قطر واحد انش خط منهم لتزويد وبيع صهاريج في ناعور والخط الثاني لتزويد منازل بخط قطر واحد انش في ام العمد لتزويد بركة ومشتل كبير

بالتنسيق مع مركز امن الجيزة وشركة مياه الاردن مياهنا وكذلك ضبط حفارة مخالفة تقوم بحفر بئر مخالف في الصفاوي منطقة البقيعاويه/ تل حسان - حوض المفرق، وذلك ضمن الحملات التفتيشية المستمرة التي تنفذها سلطة المياه وكوادرها في جميع مناطق المملكة، بالتعاون مع الجهات المختصة، في إطار حملة إحكام السيطرة على مصادر المياه.

وأضافت الوزارة أن كوادرها قامت بفصل الخطوط واعادة تصويب الوضع وضبط الحفارة وإيداعها لدى مديرية المشاغل المركزية في سلطة المياه، وتنظيم الضبوطات الخاصة ، تمهيدًا لاستكمال إجراءات التحقيق وتطبيق أحكام القانون بحق المخالفين.

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