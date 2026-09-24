الكويت.. تأييد إعدام شخص خطف طفلاً سورياً وهتك عرضه

خبرني - قضت محكمة الاستئناف في الكويت، برئاسة المستشار نصر سالم آل هيد، وعضوية المستشارين متعب العارضي وسعود الصانع، اليوم الأربعاء، بتأييد حكم إعدام مواطن خطف طفلاً سورياً وهتك عرضه، في جريمة وقعت في عيد الفطر وهزت المجتمع الكويتي.

وأيدت المحكمة حكم إعدام المواطن عقب إدانته بخطف طفل سوري يبلغ من العمر 9 سنوات من ميدان حولي، أثناء خروجه لأداء صلاة العيد، إذ ضربه وتوجه به إلى مسكنه وهتك عرضه، وبعد تحريات سريعة من مباحث العاصمة تم القبض على المتهم خلال 24 ساعة بعد العثور على المجني عليه في الشارع عارياً من الملابس أمام مدرسة في منطقة الروضة؛ وتبين أن المتهم من أرباب السوابق في قضايا الخطف وهتك العرض.