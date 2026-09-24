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الجمارك تضبط معملاً لتصنيع مستحضرات دوائية داخل منزل في عمّان

  • 24 أيلول 2026
  • 09:34
الجمارك تضبط معملاً لتصنيع مستحضرات دوائية داخل منزل في عمّان

خبرني - تمكنت كوادر الجمارك الأردنية بناءً على معلومات وردت إلى مديرية الاستخبار الجمركي وبالتنسيق مع مديرية مكافحة التهريب والمؤسسة العامة للغذاء والدواء من ضبط معمل غير مرخص داخل أحد المنازل في أحياء عمّان الشرقية يُستخدم في تصنيع وتعبئة منشطات جنسية وإبر تجميل ومستحضرات دوائية ومستلزمات طبية للحقن غير مجازة للتداول.
كما تم ضبط مستحضر غذائي من العسل يحمل اسم Royal مضافاً إليه مواد دوائية فعالة (API)، إلى جانب مواد كيميائية أولية وأجهزة ومعدات تستخدم في عمليات التصنيع والتعبئة.
وقد جرى تنظيم ضبط أصولي بالمضبوطات وتحويل المواد المضبوطة إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للتشريعات النافذة.
وتأتي هذه الضبطية في إطار جهود الجمارك الأردنية في ترسيخ قيم الحوكمة وسيادة القانون ومنع تداول المنتجات غير المرخصة بما يعكس التزام الدائرة بثقافتها المؤسسية القائمة على النزاهة والرقابة الفاعلة والتميز ويؤكد أن المواطن محور الاهتمام من خلال حماية صحته وسلامته وضمان وصول المنتجات الآمنة والمجازة إلى الأسواق. 

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