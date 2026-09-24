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إصدار 196 رخصة مهن منزلية في عمّان منذ بداية 2026

  • 24 أيلول 2026
  • 09:14
إصدار 196 رخصة مهن منزلية في عمّان منذ بداية 2026

خبرني - بلغ عدد رخص المهن المنزلية التي أصدرتها أمانة عمّان الكبرى منذ بداية عام 2026 وحتى أيلول 196 رخصة، فيما بلغ عدد الرخص الفعالة المتعلقة بتصنيع الأغذية 229 رخصة، وفق مدير دائرة رخص المهن والإعلانات في الأمانة طارق القهيوي.

وأضاف القهيوي وفق ما نقلت عنه المملكة، أن الأمانة أصدرت 42 رخصة جديدة لمهن تصنيع الأغذية منذ بداية العام، فيما تعد المهن الفكرية الأكثر تقدما للحصول على تراخيص المهن المنزلية.

وتهدف تعليمات تراخيص المهن من المنزل إلى السماح لأكبر عدد من الأفراد لمباشرة أعمالهم بكلف أقل وبإجراءات مبسطة.

وتندرج المهن المنزلية المرخصة ضمن أربع فئات رئيسية هي المهن الفكرية والحرف اليدوية وتصنيع الأغذية وخدمات المنازل، وتشمل أنشطة متنوعة يمكن ممارستها من داخل المنزل وفق الشروط التنظيمية والفنية المعتمدة.

وتشترط الأمانة، بالنسبة للمهن المنزلية المتعلقة بتصنيع المنتجات الغذائية، الحصول على موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء واستكمال الموافقات اللازمة من الجهات ذات العلاقة، إلى جانب الالتزام بشروط السلامة العامة والاشتراطات الصحية والبيئية.

وتسمح التعليمات بترخيص عدد من المهن الفكرية والحرف اليدوية وتصنيع الأغذية وخدمات المنازل، مع الالتزام بالمساحة المسموح باستخدامها داخل المنزل وعدم التسبب بالإزعاج للمجاورين والحفاظ على الطابع السكني للموقع.

وأطلقت المؤسسة العامة للغذاء والدواء حملة توعوية بإجراءات ومتطلبات ترخيص المهن الغذائية المنزلية واشتراطات سلامة وجودة الغذاء، تشمل سلسلة من الأنشطة التوعوية في مختلف محافظات المملكة، بهدف تبسيط الإجراءات والتعرف إلى التحديات التي تواجه أصحاب هذه المهن.

وقالت المؤسسة إن الحملة تأتي في إطار دورها في التوعية والإرشاد، الذي لا يقتصر على الجانب الرقابي، بل يشمل تعزيز الوعي والالتزام بمتطلبات سلامة الغذاء، بما يسهم في دعم الأنشطة الغذائية المنزلية وتعزيز سلامة منتجاتها والارتقاء بجودتها، بما يعزز ثقة المستهلك ويدعم تطوير هذه المشاريع.

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