إعلان نتائج القبول الموحد مساء اليوم وستكون متاحة عبر تطبيق سند

خبرني - تعلن وحدة تنسيق القبول الموحد، مساء الخميس، نتائج القبول الموحد لمرحلة البكالوريوس في الجامعات الأردنية الرسمية للعام الجامعي 2026-2027.

وقال وزير التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية عزمي محافظة إن الوحدة ستبدأ عند الساعة السابعة مساء بإرسال رسائل نصية إلى الطلبة تتضمن نتائج ترشيحهم، على أن تعلن لاحقا النتائج التفصيلية ومعدلات القبول التنافسية عبر موقعها الإلكتروني.

وأضاف محافظة أن نتائج القبول الموحد ستكون متاحة لأول مرة هذا العام عبر تطبيق "سند".

وقال مدير وحدة تنسيق القبول الموحد الناطق باسم الوزارة مهند الخطيب، إن قائمة القبول الموحد التي ستعلن مساء الخميس للعام الجامعي 2026-2027 لن تتضمن قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة.

وأوضح الخطيب أن تأخير إعلان قائمة قبول الطلبة ذوي الإعاقة لهذا العام تم بالتنسيق مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بهدف منح المجلس فرصة أكبر للنظر في جميع الطلبات المقدمة لديه من قبل الطلبة للحصول على البطاقة التعريفية لذوي الإعاقة، والتي يمكن للطالب بناءً عليها أن ينافس على المقاعد المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة، حيث يحافظ هذا الإجراء على فرص جميع الطلبة الذين يحققون شروط الحصول على البطاقة التعريفية، كما يحقق مبدأ العدالة وتساوي الفرص.

وأضاف أن الطلبة ذوي الإعاقة الذين سيتم ترشيحهم للقبول في القائمة التي ستعلن مساء الخميس سيحصلون على الترشيح ضمن القبول التنافسي الحرّ في حين أن هؤلاء الطلبة وبعد استلام الوحدة للقائمة النهائية للطلبة المحققين للشروط من المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سينافسون مرة أخرى على المقاعد المخصصة للطلبة ذوي الإعاقة مما قد يتسبب بتحسن نتائج ترشيحهم للقبول.