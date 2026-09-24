الرقم الخفي.. ما هو «عنوان IP» وما سر أهميته؟

خبرني - يرمز IP إلى «بروتوكول الإنترنت»، ويمكن تشبيه عنوان IP بالعنوان البريدي الذي يميز أجهزة الكمبيوتر وغيرها من الأجهزة المتصلة بالإنترنت، مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة وأجهزة المنزل الذكية والطابعات.

تكمن أهمية عنوان IP في أنه يتيح للأجهزة التواصل مع بعضها وتبادل البيانات عبر الشبكات. فعند تصفح الإنترنت أو استخدام أي خدمة متصلة بالشبكة، يساعد عنوان IP في تحديد وجهة الاتصال وتوجيه البيانات إلى الجهاز الصحيح. ولا تقتصر وظيفته على الإنترنت، بل يُستخدم أيضاً لربط الأجهزة ببعضها داخل الشبكات المنزلية والمكتبية.

وعند الاتصال بالإنترنت، يساعد عنوان IP مزود خدمة الإنترنت على تحديد اتصالك بشكل فريد وتوجيه البيانات المناسبة إليه، مثل البيانات التي تطلبها أثناء تصفح الإنترنت.

وتتكون عناوين IPv4 التقليدية من أربع مجموعات، تضم كل مجموعة ثلاثة أرقام كحد أقصى، وتفصل بين هذه المجموعات نقطة، مثل 192.168.0.1.

يُستخدم عنوان IP أيضاً في تحديد الأجهزة والواجهات المتصلة بالشبكة، بينما تعتمد طريقة توزيع أجزاء العنوان بين الشبكة والجهاز على بنية الشبكة وقواعد تقسيم العناوين المستخدمة.

وتنقسم عناوين IP إلى أنواع عدة، فقد تكون عامة أو خاصة، وديناميكية أو ثابتة. وعند الاتصال بالإنترنت، يحصل جهاز التوجيه «الراوتر» عادةً على عنوان IP عامًا، وقد يكون هذا العنوان ديناميكيًا، أي يمكن أن يتغير مع مرور الوقت أو عند إعادة الاتصال، وفقًا لإعدادات مزود خدمة الإنترنت.

أما الأجهزة المتصلة بالراوتر، فتستخدم عناوين IP خاصة، ويمكن أن تكون هذه العناوين ديناميكية أو ثابتة، بحسب احتياجات كل جهاز. ولا يتغير عنوان IP الثابت بين جلسات الاتصال، ما يجعله مناسبًا لأجهزة مثل الطابعات، إذ يتيح لأجهزة الكمبيوتر والأجهزة الأخرى معرفة الوجهة التي يجب إرسال البيانات إليها عند الحاجة إلى الطباعة.

بروتوكولات تعمل خلف الكواليس

لا يعمل بروتوكول الإنترنت بمفرده، بل يعتمد على مجموعة من بروتوكولات الشبكات، يؤدي كل منها وظيفة مختلفة. ويُستخدم TCP/IP، أي «بروتوكول التحكم بالنقل/بروتوكول الإنترنت»، لربط الأجهزة بالشبكات العامة والخاصة، مثل الإنترنت والشبكات المنزلية.

ويُعد كل من IPv4 وIPv6 جزءًا من منظومة TCP/IP، ويؤدي الإصداران وظيفة أساسية متشابهة في نقل البيانات عبر الشبكات. أما UDP، أو «بروتوكول بيانات المستخدم»، فيُستخدم في تطبيقات مثل مكالمات الفيديو والبث المباشر والألعاب عبر الإنترنت.

في المقابل، يُستخدم ICMP، أو «بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت»، للتعامل مع رسائل وأخطاء الشبكة، مثل الإبلاغ عن عدم وصول حزمة بيانات إلى وجهتها، وفقًا لموقع «SlashGear».

ولا يحتاج معظم الناس إلى استخدام عناوين IP بشكل مباشر، لكننا جميعا نتفاعل معها يوميا دون أن ندري. ففي كل مرة تتصل فيها بالإنترنت، تستخدم عناوين IP، لأن أجهزتك مزودة بها، وكذلك الخوادم التي تستضيف مواقع الويب.