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أمريكا أعدت مذكرة تنديد ببريطانيا وفرنسا وكندا لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية

  • 24 أيلول 2026
  • 09:01
أمريكا أعدت مذكرة تنديد ببريطانيا وفرنسا وكندا لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية

خبرني - أعد مسؤولون أمريكيون في القدس وواشنطن في أوائل أيلول مسودة بيان نُسب إلى وزير الخارجية ماركو روبيو يندد بخطط بريطانيا وفرنسا وكندا لحظر الواردات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

واقترحت الوثيقة أن يصف روبيو خطط الدول الثلاث بأنها سلسلة من الإجراءات العدائية ضد إسرائيل وتسهم ​في معاداة السامية.

وحملت الوثيقة تاريخ الثامن من سبتمبر أيلول ولم تُنشر عنها أي تقارير من قبل. وقال مصدران إنها أُعدت بمبادرة من ‌ديفيد ميلستين، أحد المساعدين المؤثرين للسفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي.

وجاء في مسودة الوثيقة، التي اطلعت عليها رويترز، أن “هذه الخطط مستمدة على نحو غير مقبول من الاستراتيجيات المعادية للسامية كحركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات”.

لكن البيان لم يُنشر قط.

وقالت ثلاثة مصادر مطلعة إن البيان لم يحظ بتأييد البيت الأبيض وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وتحدثت المصادر شريطة عدم الكشف عن هويتها.

وبدلا من ذلك، امتنع روبيو، في ​تصريحاته للصحفيين يوم الثامن من أيلول في فلوريدا قبل سفره إلى أمريكا اللاتينية، عن توجيه انتقاد صريح للقرار أو لأي دولة بعينها.

وقال روبيو “من الواضح أننا ​لن نفعل ما فعلته المملكة المتحدة. لقد اطلعنا على إعلانهم اليوم، لكن ليس لدي أي تعليق عليه في الوقت الحالي”.

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