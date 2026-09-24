الاحتلال ينسف منازل بغزة وينفذ ثلاث عمليات اغتيال خلال 24 ساعة

خبرني - واصل جيش الاحتلال الاسرائيلي خروقاته لملف وقف إطلاق النار في يومه الـ 351 في مختلف مناطق قطاع غزة .

وادّت الخروقات الاسرائيلية خلال الـ24 ساعة الماضية الى استشهاد سبعة فلسطينيين واصابة أعداد أخرى بجراح في مختلف مناطق القطاع.

واغتال جيش الاحتلال المواطن الفلسطيني حسن صيام من مرتبات شرطة غزة باستهدافه قرب مشفى الوفاء بحي الرمال وسط مدينة غزة ما أسفر ايضا عن وقوع عدد من الاصابات.

وبعد دقائق قليلة استهدف جيش الاحتلال المواطن الفلسطيني عبد الرحمن تمراز من مرتبات شرطة دير البلح قرب مخبز البنا وسط دير البلح وسط القطاع ما أسفر عن استشهاده واصابة عدد من المارة.

وارتقى شهيدان وعدد من الإصابات في استهداف مركبة في مواصي خانيونس الشمالية جنوبي قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية ان الشهيدان هما : محمد إبراهيم محمد أبو علوان نازح من رفح رفح وأسامة خالد محمد أبو خاطر من خان يونس.

وأعلن جيش الاحتلال انه اغتال مسؤول الشؤون المالية في حركة حماس محمد ابو علوان.

واستشهدت السيدة نور عوني دياب، متأثرةً بإصابتها جراء تعرضها لطلقٍ ناري طائش أطلقه جنود الاحتلال في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

كما استشهدت استشهاد المواطنة عائشة اللحام متأثرة بإصاباتها بطلق ناري ظهر الاربعاء في خان يونس جنوب قطاع غزة.

وفجر اليوم نسف جيش الاحتلال مبان سكنية شرق مدينة غزة، وأطلقت آليات إسرائيلية النار شرقي دير البلح وسط القطاع.

الاحصائيات

بلغ عدد الذين وصلوا مقرات وزارة الصحة خلال الـ24 ساعة الماضية ثلاثة شهداء و 18 إصابة.

ومنذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر) بلغ إجمالي عدد الشهداء: 1402 شهيد، إضافة إلى 4881 مصابا وإجمالي حالات الانتشال: 834 شهيدا.

بلغ عدد الشهداء منذ بداية العدوّان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023: 73922 شهيدا و174996 مصابا.