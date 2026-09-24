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النفط يتراجع مع إبداء إيران انفتاحها على الدبلوماسية لإنهاء الحرب

  • 24 أيلول 2026
  • 08:47
النفط يتراجع مع إبداء إيران انفتاحها على الدبلوماسية لإنهاء الحرب

خبرني - تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس بعد ارتفاعها بأربعة في المئة خلال الجلسة السابقة، في الوقت الذي أعلنت فيه إيران أنها لا تزال منفتحة على الدبلوماسية لإنهاء الحرب مع الولايات ​المتحدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 94 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 102.13 دولار ‌للبرميل، في حين هبطت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط 59 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 91.56 دولار.

وقال مسؤول إيراني كبير لرويترز أمس الأربعاء إن مواقف إيران والولايات المتحدة لا تزال متباعدة بشأن كيفية إنهاء الحرب لكن ​الجهود الدبلوماسية يجب أن تستمر، وذلك بعد أن ذكر الرئيس الإيراني أمام الجمعية العامة للأمم ​المتحدة أن طهران لن ترضخ أبدا أمام الضغوط الأمريكية.

وأضاف المسؤول أن طهران ⁠تدرس رد واشنطن على مقترحاتها لإنهاء الحرب. وتركز المقترحات على رفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ ​الإيرانية وإعادة فتح مضيق هرمز.

وذكر المسؤول أنه جرت مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري ​الذي تفرضه واشنطن على إيران خلال محادثات غير مباشرة يوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق أمس الأربعاء، قال محسن رضائي أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني إن مضيق هرمز لن يعاد فتحه ما لم تتم تلبية شروط إيران.

وقال وزير ​الخارجية الأمريكي ماركو روبيو للصحفيين أمس الأربعاء إن التوصل إلى اتفاق مع إيران سيتطلب عملا ​شاقا على مدى فترة من الزمن، مضيفا أن ترامب لديه أيضا خيارات عسكرية.

يأتي هذا بينما يقيّم المتعاملون القيود المحتملة ‌على ⁠صادرات الديزل.

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