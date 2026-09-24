ترمب وشي جين بينغ يتفاعلان مع تحليق قاذفة (B-1) فوقهما.. استعراض قوة أم صدفة بروتوكولية؟

خبرني - التقطت الكاميرات لحظة لافتة خلال استقبال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لنظيره الصيني شي جين بينغ، حيث حلقت قاذفة القنابل الأمريكية من طراز "B-1" مباشرة فوق موقع الاستقبال.

ونزل شي من طائرته برفقة زوجته، وكان الزوجان ترامب في انتظارهما عند نهاية سجادة حمراء، وتبادل الجانبان المصافحة وبعض الكلمات لبضع دقائق عبر مترجم.

وتعد هذه الزيارة الأولى لشي إلى العاصمة واشنطن منذ 2015، في حين كان ترامب زار الصين في مايو لحضور سلسلة من الفعاليات مع شي.

وتضمنت مراسم الاستقبال إطلاق طلقات مدفعية تشريفية، واصطفاف حرس شرف مكون من 21 فردا، وفريقين لحمل الأعلام يحملان العلمين الأمريكي والصيني، وعزف فرقة القوات الجوية الأمريكية للنشيدين الوطنيين الأمريكي والصيني، بالإضافة إلى تحليق طائرتين من طراز B-1 فوق الموقع.

ونفذت قاذفة "B-1" أمريكية تحليقا جويا فوق قاعدة أندروز المشتركة، بالتزامن مع مراسم استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ لدى وصوله.

وأظهرت اللقطات ردود فعل فورية من الرئيسين إذ رفع كلاهما بصره نحو السماء لمتابعة الطائرة، في مشهد بدا فيه ترامب في الأول منزعجا من صوتها وبعدها أكثر ارتياحا واعتزازا بالاستعراض الجوي، بينما حافظ الرئيس الصيني على تعابير وجه هادئة ومراقبة.

ويأتي هذا التحليق تزامنا مع عزف النشيد الوطني الأمريكي، وعلى الرغم من أن مثل هذه الاستعراضات الجوية تعد جزءا معتادا من البروتوكولات العسكرية المرافقة للزيارات الرسمية، إلا أن توقيتها ونوع الطائرة المستخدمة أثارا تكهنات حول الرسالة الضمنية الموجهة للطرف الصيني، سواء كانت تأكيدا على التفوق العسكري الأمريكي أو مجرد مصادفة دون تنسيق مسبق نظرا لانزعاج ترامب ودهشته أول الأمر.