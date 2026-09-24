باكستان: وجهنا 10 ضربات جوية لمواقع في أفغانستان

خبرني - أعلنت باكستان عن توجيه ضربات جوية لـ10 مواقع في أفغانستان استخدمت لإطلاق المسيّرات على باكستان.

أعلنت باكستان، الخميس، أنها نفذت ضربات جوية على عشرة مواقع في أفغانستان، قالت إنها استُخدمت لإطلاق هجمات بطائرات مسيّرة ضد باكستان في اليوم السابق، في تصعيد حاد للقتال الأخير بين الجارتين يهدد جهود الوساطة

وفي وقت سابق نفى ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم حكومة طالبان الأفغانية أن تكون قوات طالبان قد نفذت أي هجمات على باكستان.

وجاءت التصريحات بعد يومين من قيام مقاتلات باكستانية بضرب مواقع في شرق أفغانستان قالت إسلام آباد إنها أوكار للمسلحين.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطاء الله تارار في منشور على منصة "إكس": "بدلا من تفكيك هذه الشبكات واتخاذ إجراءات موثوقة وقابلة للتحقق ضد من يستخدمون الأراضي الأفغانية لارتكاب الإرهاب ضد باكستان، اختار نظام طالبان الأفغاني تصعيد الموقف عبر عمليات عدائية بطائرات مسيّرة ضد باكستان".

وأضاف: "كانت الضربات متعمدة ودقيقة ومحسوبة ومتناسبة ومقصورة بدقة على أهداف عسكرية محددة مرتبطة مباشرة بالمحاولات التي استهدفت باكستان".

وجاءت تصريحات الوزير بعد أن قال مسؤولون إن قوات طالبان الأفغانية أطلقت 8 طائرات مسيّرة وقصفت مواقع حدودية باكستانية بعد أن أحبطت القوات الباكستانية ما وصفته بمحاولة تسلل للمسلحين عبر الحدود.