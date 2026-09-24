توتر في قطاع النفط الأمريكي بعد أنباء عن حظر ترمب تصدير الديزل

خبرني - أثار تأييد الرئيس دونالد ترامب حظر تصدير الديزل مخاوف شركات النفط الأمريكية التي باشر رؤساؤها التواصل مع الإدارة الأمريكية لمنع هذا الإجراء.

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن كبار المديرين التنفيذيين في شركات النفط الأمريكية مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل" نقلوا مخاوفهم إلى مسؤولي إدارة ترامب، وتلقى بعضهم اتصالا من وزير الطاقة كريس رايت أكد فيه رفضه حظر التصدير.

وذكرت أن وزير الطاقة الأمريكي صرح بوجود خطة لجعل القيود طوعية بالنسبة إلى منتجي الوقود الأمريكيين، مع وعد بتقديم تفاصيل هذه الخطة فيما بعد.

ووجّه أكثر من ثلاثين منظمة في قطاع النفط بينها معهد البترول الأمريكي، ومنتدى مصافي الطاقة، ومجلس الأعمال، رسالة إلى ترامب دعت فيها إلى التخلي عن تقييد الصادرات.

وتوضح الصحيفة أن شركات النفط الأمريكية تخشى خسارة مليارات الدولارات بسبب الحظر المحتمل، الذي ترى أنه قد يخل بسلاسل إنتاج الوقود القائمة.