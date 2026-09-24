*
الخميس: 24 أيلول 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز
  • الرئيسية
  • العالم
  • توتر في قطاع النفط الأمريكي بعد أنباء عن حظر ترمب تصدير الديزل

توتر في قطاع النفط الأمريكي بعد أنباء عن حظر ترمب تصدير الديزل

  • 24 أيلول 2026
  • 08:20
توتر في قطاع النفط الأمريكي بعد أنباء عن حظر ترمب تصدير الديزل

خبرني - أثار تأييد الرئيس دونالد ترامب حظر تصدير الديزل مخاوف شركات النفط الأمريكية التي باشر رؤساؤها التواصل مع الإدارة الأمريكية لمنع هذا الإجراء.

أشارت صحيفة "وول ستريت جورنال" إلى أن كبار المديرين التنفيذيين في شركات النفط الأمريكية مثل "شيفرون" و"إكسون موبيل" نقلوا مخاوفهم إلى مسؤولي إدارة ترامب، وتلقى بعضهم اتصالا من وزير الطاقة كريس رايت أكد فيه رفضه حظر التصدير.

وذكرت أن وزير الطاقة الأمريكي صرح بوجود خطة لجعل القيود طوعية بالنسبة إلى منتجي الوقود الأمريكيين، مع وعد بتقديم تفاصيل هذه الخطة فيما بعد.

ووجّه أكثر من ثلاثين منظمة في قطاع النفط بينها معهد البترول الأمريكي، ومنتدى مصافي الطاقة، ومجلس الأعمال، رسالة إلى ترامب دعت فيها إلى التخلي عن تقييد الصادرات.

وتوضح الصحيفة أن شركات النفط الأمريكية تخشى خسارة مليارات الدولارات بسبب الحظر المحتمل، الذي ترى أنه قد يخل بسلاسل إنتاج الوقود القائمة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أمريكا أعدت مذكرة تنديد ببريطانيا وفرنسا وكندا لحظر واردات المستوطنات الإسرائيلية
أمريكا أعدت مذكرة تنديد ببريطانيا وفرنسا وكندا لحظر واردات المستوطنات الإسرائ...
  • 2026-09-24 09:01
كندا: عملنا على سيناريوهات دفاعية تحسبا لغزو عسكري أمريكي
كندا: عملنا على سيناريوهات دفاعية تحسبا لغزو عسكري أمريكي
  • 2026-09-24 08:37
ترمب وشي جين بينغ يتفاعلان مع تحليق قاذفة (B-1) فوقهما.. استعراض قوة أم صدفة بروتوكولية؟
ترمب وشي جين بينغ يتفاعلان مع تحليق قاذفة (B-1) فوقهما.. استعراض قوة أم صدفة ...
  • 2026-09-24 08:27
باكستان: وجهنا 10 ضربات جوية لمواقع في أفغانستان
باكستان: وجهنا 10 ضربات جوية لمواقع في أفغانستان
  • 2026-09-24 08:24
الرئيس الصيني: الصين وأميركا يجب أن تكونا (شريكتين لا خصمين)
الرئيس الصيني: الصين وأميركا يجب أن تكونا (شريكتين لا خصمين)
  • 2026-09-24 08:14
عائشة معمر القذافي مطالبة لتسلم منصب رفيع!
عائشة معمر القذافي مطالبة لتسلم منصب رفيع!
  • 2026-09-24 06:59