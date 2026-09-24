الرئيس الصيني: الصين وأميركا يجب أن تكونا (شريكتين لا خصمين)

خبرني - دعا الرئيس الصيني شي جين بينغ، الخميس، الولايات المتحدة إلى تعزيز التعاون بين البلدين، مؤكدا أن بكين وواشنطن “ينبغي أن تكونا شريكتين لا خصمين”.

وقال شي، في تصريحات مكتوبة نشرتها وكالة “شينخوا” الصينية الرسمية: “الشعبان الصيني والأميركي تمتعا منذ فترة طويلة بتبادلات ودية، ومصالحنا متشابكة بعمق”.

وجاءت تصريحات الرئيس الصيني بعد ساعات من وصوله إلى الولايات المتحدة في زيارة دولة تستمر 3 أيام، حيث استقبله الرئيس الأميركي دونالد ترامب في قاعدة أندروز المشتركة بولاية ماريلاند قرب واشنطن.

وتعد هذه أول زيارة لشي إلى واشنطن منذ نحو عقد، ومن المقرر أن تتخللها قمة مع ترامب، إلى جانب مأدبة عشاء رسمية يقيمها الرئيس الأميركي على شرف نظيره الصيني، الخميس، بحضور مسؤولين تنفيذيين في شركات أميركية.

وتأتي الزيارة بعد لقاء جمع الرئيسين في بكين في مايو الماضي، لتكون القمة الحالية الثانية بينهما خلال نحو 4 أشهر، وسط تكثيف الاتصالات بين أكبر اقتصادين في العالم رغم استمرار الخلافات بينهما.

وتتصدر الملفات التجارية والاقتصادية أجندة المباحثات، في ظل الخلاف بشأن الرسوم الجمركية والقيود الأميركية على وصول الصين إلى التقنيات المتقدمة، فضلا عن ضوابط بكين على صادرات المعادن الأرضية النادرة.

كما يتوقع أن يكون ملف تايوان حاضرا في المحادثات، إذ أفادت رويترز بأن شي يتجه إلى إثارة قضية مبيعات الأسلحة الأميركية للجزيرة، التي تعتبرها بكين جزءا من أراضيها.