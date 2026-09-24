عائشة معمر القذافي مطالبة لتسلم منصب رفيع!

خبرني - أعلنت رابطة أسرى النظام الجماهيري تأييدها للدعوات الشعبية المطالبة بتولي عائشة معمر القذافي قيادة تيار نظام العقيد الراحل معمر القذافي، خلفا لسيف الإسلام القذافي.

وأكدت الرابطة أن وحدة الصف وتماسك مكونات التيار والحفاظ على ثوابته تمثل أولوية، داعية مختلف القوى والمكونات إلى تجاوز خلافاتها والالتفاف حول مشروع وطني يحفظ كرامة ليبيا وسيادتها.

وقالت الرابطة إن الدعوات لتولي عائشة القذافي القيادة تحمل، بحسب بيانها، دلالات وطنية، باعتبارها ابنة معمر القذافي وشقيقة سيف الإسلام، معتبرة أنها تعكس تطلعات شريحة من أنصار التيار، وأن المشروع الذي حمله سيف الإسلام ينبغي أن يستمر.

وفي السياق ذاته، أعلن تنظيم نساء فزان دعمه لتولي عائشة القذافي قيادة ما وصفها بالمسيرة، باعتبارها رمزا يمكن أن يلتف حوله المطالبون باستعادة الدولة وتوحيد الصفوف.

وجاء بيان التنظيم عقب بيانات مماثلة، بينها بيان فرع حرائر فزان، فيما أعلن الحراك الوطني الشعبي التابع لسيف الإسلام القذافي مبايعته لعائشة القذافي لقيادة تيار النظام السابق واستكمال ما بدأه سيف الإسلام.

وأشار تنظيم نساء فزان إلى أن ليبيا، وفق رؤيته، تقف أمام مفترق طرق بين استمرار حالة التشتت أو توحيد الصفوف واستعادة المبادرة، مؤكدا أن دعوته تعبّر عن مطالب أمهات فقدن أبناءهن وشباب يتطلعون إلى مستقبل أفضل.