المصري ويجز يثير الجدل بأغنية تتضمن كلمات من حديث نبوي

خبرني - أثار مطرب الراب المصري ويجز جدلا واسعا خلال الساعات الماضية بعد تداول مقطع من أحدث أغنياته تضمن عبارة من أحد الأحاديث النبوية؛ وهو ما جعله في مواجهة اتهامات بالإساءة للسنة.

وتتضمن أغنيته الجديدة، جملة "لكل امرئ ما نوى" وهي جزء من الحديث النبوي الشريف "إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى"، ما فتح نقاشا على مواقع التواصل الاجتماعي حول استخدام عبارات واردة في الأحاديث النبوية ضمن الأعمال الغنائية.

ووجه متابعون انتقادات لاذعة إلى ويجز، فيما وجه الداعية خالد زكي هجوما إلى المطرب، قائلا إن الجملة جزء من حديث للنبي محمد، وأن النصوص النبوية لها مكانتها ولا ينبغي توظيفها في سياق غنائي، وفقا لما نشره الداعية عبر حسابه على "إنستغرام".

ورد ويجز على الانتقادات، مؤكدا أنه لم يكن يعلم أن العبارة التي استخدمها في الأغنية وردت ضمن حديث نبوي، كما طلب من الداعية توضيح الحكم الشرعي المتعلق باستخدام مثل هذه العبارات في الأغاني.

وقال ويجز في رده: "اعذر جهلي بأمرين يا شيخ.. الأول هو عدم معرفته بأن الجملة من حديث شريف، والثاني عدم معرفته بالحكم الشرعي لاستخدام جملة قيلت على لسان النبي".

وأعلن الفنان، عقب اطلاعه على الانتقادات، أنه سيعمل على تغيير الكلمات محل الجدل، قائلا: "حالا هيتم تصحيح الوضع وتغيير الكلمات اللي ميصحش تتحط في سياق الأغنية"، منهيا رده بالدعاء بالهداية والتوبة.