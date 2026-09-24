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الأردن.. طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة

  • 24 أيلول 2026
  • 06:50
الأردن طقس معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والعقبة

خبرني - يبقى الطقس الخميس، معتدلا في أغلب مناطق المملكة، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، فيما يكون الطقس ليلا مائلا قليلا للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

ووفق تقرير إدارة الأرصاد الجوية، تتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى بين 29 و16 درجة مئوية في شرق عمّان، و27 و14 درجة في غرب عمّان، و26 و12 درجة في المرتفعات الشمالية، و25 و14 درجة في مرتفعات الشراة، و33 و17 درجة في مناطق البادية، و29 و15 درجة في مناطق السهول، و36 و20 درجة في الأغوار الشمالية، و36 و22 درجة في الأغوار الوسطى، و37 و25 درجة في الأغوار الجنوبية، و36 و24 درجة في البحر الميت والعقبة.

ويطرأ الجمعة انخفاض طفيف في درجات الحرارة، مع بقاء الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، وتظهر غيوم على ارتفاعات منخفضة، ويكون الطقس في الليل مائلا قليلا للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

أما السبت، فيبقى الطقس معتدلا في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، ويكون الطقس ليلا مائلا قليلا للبرودة في أغلب المناطق، ومعتدلا في الأغوار والبحر الميت والعقبة.

وحذرت إدارة الأرصاد الجوية من احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية خلال ساعات الصباح الباكر بسبب تشكل الضباب فوق المرتفعات الجبلية الشمالية والعالية.

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