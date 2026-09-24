الصفدي: الأردن سيستمر في تعرية لاإنسانية الاحتلال

خبرني- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، الخميس، إنّ سياسات الحكومة الإسرائيلية وإجراءاتها اللاشرعية التي تهدّد أمن المنطقة واستقرارها تعرّت أمام العالم، مؤكدا أن الأردن سيستمر في تعرية لاإنسانية الاحتلال ودمارية استمراره، وحشد خطوات دولية عملية وفاعلة ورادعة.

وقال الصفدي، في منشور عبر منصة (إكس)، إنّ الأصوات ترتفع، في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ضد سياسات الحكومة الإسرائيلية "اللاإنسانية"، وضد قتل الأطفال وتدمير المدارس وتجويع المدنيين، وانتهاك حق خمسة ملايين فلسطيني يعيشون تحت الاحتلال في الحرية.

وأضاف أن أدوات الكذب الإسرائيلية وأبواقها تستوحش، في "حملات بائسة لتشويه التاريخ، وطمس الحقائق، والتشكيك في صدقية كل من يدين جرائمها ويطالبها باحترام القانون الدولي والقيم الإنسانية".

وأوضح أن هذه الحملات الباطلة تستهدف الأمم المتحدة ومنظماتها الإنسانية، ودولا وقادة لأنهم قالوا كفى للبطش والظلم والاحتلال وتقويض أمن المنطقة.

وأكد الصفدي أن صوت الحق أعلى، تتكسر أمامه كل أكاذيب الحكومة الإسرائيلية وأبواقها.

وقال إن الأردن سيستمر بتعرية لاإنسانية الاحتلال ودمارية استمراره، وفي حشد خطوات دولية عملية، فاعلة، ورادعة تلجم توسعية الحكومة الإسرائيلية وعدوانيتها.

وأضاف "لأننا نريد السلام العادل الذي يضمن الأمن والاستقرار لكل المنطقة؛ لأننا نؤمن بالعدالة والقانون الدولي؛ ولأننا ملتزمون القيم الإنسانية المشتركة".

وأكد الصفدي أن الحكومة الإسرائيلية "ترهن مستقبل المنطقة كلها للصراع والمعاناة"، معتبرا أن هذه هي الحقيقة التي تحاول الحكومة الإسرائيلية عبثا دفنها، وأن هذا هو الواقع الذي يجب أن تتكاتف جهود المجتمع الدولي لتغييره.

وشدد على ضرورة أن تُحاسب الحكومة الإسرائيلية على خرقها القانون الدولي، وعلى ما تفرض على الشعب الفلسطيني من ظلم وقهر وحرمان، وعلى المنطقة من صراعات تهدد الأمن والسلم الدوليين.