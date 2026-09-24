خبرني - قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المؤبد على سيدة سودانية، لإدانتها بقتل زوجها عمدا في منطقة البساتين بـ8 طعنات، انتقاما منه بعد زواجه من أخرى.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى زواج المتهمة "حنان" من المجني عليه "حامد"، وكلاهما سوداني الجنسية، بعقد عرفي عام 2021، وأنجبا طفلا، قبل أن تنشب خلافات بينهما بعدما ارتبط الزوج بسيدة أخرى تدعى "نجوى".

وكشفت حيثيات الحكم أن المتهمة حاولت إقناع زوجها بقطع علاقته بالزوجة الثانية، لكن الخلافات تصاعدت حتى قررت التخلص منه، وأعدت سكينا وأخفتها داخل غرفة النوم، ثم أقنعته بالعودة معها إلى مسكنهما للحديث بشأن نجلهما.

وبمجرد وصولهما، باغتته المتهمة بطعنة في البطن، وحين حاول الفرار لحقت به وسددت إليه طعنات أخرى في البطن والصدر، قبل أن يلوذ بالشرفة، فكسرت بابها ووصلت إليه واستمرت في طعنه حتى سقط قتيلا.

وأثبت تقرير الطب الشرعي إصابة المجني عليه بـ8 جروح طعنية في الصدر والبطن، أحدثتها أداة ذات حافة مدببة، وجاءت متفقة مع إمكانية حدوثها بواسطة السكين المضبوطة.

كما استندت المحكمة إلى اعتراف المتهمة أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة، وإلى تحريات المباحث التي أكدت توافر نية القتل لديها، فضلا عن تسجيل صوتي أرسلته إلى إحدى الشاهدات بعد الواقعة، أقرت فيه بقتل زوجها.

وأكدت المحكمة أن الخلافات السابقة بين الزوجين، وإعداد المتهمة سلاحا قاتلا قبل الواقعة، ثم توجيه ثماني طعنات إلى المجني عليه، كلها دلائل على أنها عقدت العزم مسبقا على إزهاق روحه، لتنتهي المحكمة إلى معاقبتها بالسجن المؤبد.