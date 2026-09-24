"OpenAI" تطلق GPT-6 Sol وLuna بتكلفة وأخطاء أقل

خبرني- أعلنت شركة OpenAI إطلاق نسختين محدثتين من نماذج الذكاء الاصطناعي الأصغر ضمن عائلة GPT-6، وهما GPT-6 Sol وGPT-6 Luna، مع التركيز على خفض التكلفة وتحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء.

يأتي ذلك بعد إطلاق الشركة في وقت سابق من هذا الشهر نموذج GPT-6 Astra، الذي وصفته بأنه أقوى نماذجها وأكثرها قدرة حتى الآن، وأفضل نموذج في العالم لمجموعة متنوعة من المهام، بما في ذلك العمل على أجهزة الكمبيوتر والبرمجة.

وقالت الشركة إن GPT-6 Astra قدم جيلًا جديدًا من الذكاء الاصطناعي، بينما تهدف النماذج الجديدة إلى جعل هذه القدرات أكثر كفاءة وفي متناول عدد أكبر من المستخدمين.



وكانت "OpenAI" قد كشفت عن أول نماذج سلسلة Sol وLuna في وقت سابق من هذا العام، باعتبارهما مستويين مختلفين ضمن منظومة نماذج الشركة، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".

وصُمم Sol للتعامل مع المهام المعقدة، مثل البرمجة، بينما ترى "OpenAI" أن Luna أكثر ملاءمة للأعمال المكتبية والمهام الروتينية، بما في ذلك المهام ذات الحجم الكبير والأهداف الواضحة، مثل تلخيص المستندات واستخراج المعلومات والإجابة عن الأسئلة السريعة.

خفض كبير في تكلفة الاستخدام

وتسلط "OpenAI" الضوء بشكل خاص على التحسينات التي أدخلتها على كفاءة النماذج وتكلفة تشغيلها، وعلى رأسها خفض كبير في أسعار الوصول إلى النماذج عبر واجهة برمجة التطبيقات (API).

وستتوفر نماذج سلسلة GPT-6 الجديدة بنصف تكلفة نماذج Sol وLuna من سلسلة GPT-5.6، وتعزو "OpenAI" هذا الانخفاض إلى التحسينات التي أجرتها على تقنيات التخزين المؤقت (Caching) والاستدلال (Inference).

ولا تقتصر التحسينات على التكلفة، إذ تقول "OpenAI" إن نماذجها الجديدة أصبحت أفضل في تقديم إجابات دقيقة من الناحية الواقعية، إلى جانب انخفاض معدل الأخطاء أثناء تنفيذ مهام البرمجة.

وقالت الشركة إن نتائج اختبار داخلي لمدى دقة المعلومات، يعتمد على محادثات حقيقية مجهّلة الهوية أبلغ خلالها المستخدمون عن أخطاء ارتكبتها النماذج، أظهرت أن GPT-6 Sol يرتكب نحو نصف عدد الأخطاء التي كان يرتكبها النموذج السابق، ليصل إلى مستوى موثوقية مماثل لGPT-6 Astra مع تكلفة أقل بكثير.

منافسة مباشرة مع "أنثروبيك"

وكما جرت العادة مع إصدارات "OpenAI" الجديدة، أكدت الشركة أن نماذجها الأحدث تتفوق في عدد من المهام على نماذج منافستها الرئيسية "أنثروبيك"، مشيرة مرارًا إلى أن GPT-6 Sol وLuna قادران على تنفيذ بعض المهام بكفاءة أعلى بكثير من نماذج "انثروبيك" المتقدمة، مثل Fable وOpus.

ويأتي إطلاق النماذج الجديدة في ظل اشتداد المنافسة بين الشركتين، إذ كشفت "أنثروبيك" عن إصدار جديد من Opus 5.5 قبل نحو 90 دقيقة فقط من إعلان "OpenAI" عن GPT-6 Sol وLuna، في مؤشر على سرعة وتيرة المنافسة بين مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبرى.

إتاحة GPT-6 Sol وLuna للمستخدمين

وتتوفر الإصدارات الجديدة من Sol وLuna حاليًا في ChatGPT Work وCodex لمعظم الحسابات المدفوعة، إلى جانب إتاحتها عبر ChatGPT API.

كما ستوفر "OpenAI" نموذج Luna عبر تطبيق تشات جي بي تي لسطح المكتب، بالإضافة إلى إتاحته لمستخدمي الخطتين المجانية Free وGo.

وتعتزم الشركة طرح النماذج الجديدة تدريجيًا داخل تشات جي بي تي، سواء عبر التطبيق أو الموقع الإلكتروني، على مدار اليوم.