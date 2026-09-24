الشعر الهش.. هكذا يستعيد قوته ولمعانه

خبرني - قد يبدو الشعر الضعيف مشكلة تجميلية بسيطة، لكن تكسر الخصلات وسهولة تشابكها وفقدانها للمرونة واللمعان هي غالباً علامات على تلف متراكم في ساق الشعرة. الصبغات المتكررة، التفتيح، أدوات التصفيف الحراري، التعرض للشمس والماء والاحتكاك اليومي، كلها عوامل يمكن أن تستنزف الطبقة الواقية للشعر وتجعله أكثر خشونة وهشاشة.

أسباب التلف

يتكوّن الشعر أساساً من الكيراتين، وهو بروتين ليفي يمنح الشعرة بنيتها ومتانتها. وتحتوي بنيته على روابط كيميائية مختلفة تسهم في الحفاظ على شكلها وقوتها. يمكن للحرارة والماء وتغيّر درجة الحموضة أن تؤثر في بعض هذه الروابط، بينما تؤدي المعالجات الكيميائية القوية، خصوصاً التفتيح، إلى أضرار أكثر عمقاً يصعب عكسها بالكامل. لذلك، فإن مصطلح "إصلاح الشعر" في مستحضرات العناية يعني غالباً تحسين خصائص الشعرة المتضررة وتقوية المناطق الضعيفة وتقليل التكسر، وليس إعادة الشعرة إلى حالتها الأصلية تماماً.

وهنا برزت في السنوات الأخيرة علاجات "إصلاح الروابط" أو Bond Repair التي تستهدف الروابط داخل ألياف الشعر أو تدعمها بطرق مختلفة. وقد أصبحت هذه الفئة من العلاجات خياراً شائعاً خصوصاً للشعر الذي تعرض للتفتيح والصبغات والتصفيف الحراري المتكرر. وتشير مراجعات مستحضرات إصلاح الروابط إلى أنها قد تحسن مظهر الشعر وقابليته للتصفيف وتقلل مظاهر التلف، لكنها لا تلغي الحاجة إلى الوقاية من الضرر المستمر.



البروتين ليس الحل دائماً

من أكثر الأخطاء شيوعاً التعامل مع كل شعر ضعيف وكأنه يحتاج إلى جرعة إضافية من البروتين. المستحضرات التي تحتوي على بروتينات متحللة أو أحماض أمينية يمكن أن تساعد في تحسين ملمس الشعر المتضرر وتقليل الخشونة، لكن الإفراط في استخدامها قد يجعل بعض أنواع الشعر تبدو قاسية أو أقل مرونة.

لذلك، إذا كان الشعر جافاً وخشناً ويفتقر إلى الليونة، فقد يكون الترطيب والتكييف المنتظم أكثر أهمية من تكثيف علاجات البروتين. أما الشعر الذي تعرض لتلف كيميائي واضح وأصبح شديد المسامية وسهل التكسر، فقد يستفيد من تركيبات تجمع بين البروتينات والمكونات المكيّفة وعوامل إصلاح الروابط.



أهمية القناع

يمكن لقناع الشعر المكثف أن يكون خطوة أساسية في روتين استعادة النعومة، خصوصاً عندما يجمع بين مواد مرطبة ومكيّفة تساعد على تقليل الاحتكاك أثناء تمشيط الشعر.

لهذا السبب يمكن أن تكون التركيبات التي تحتوي على السيراميدات أو الزيوت أو عوامل تكييف مناسبة مفيدة للشعر الجاف والمتضرر. أما الزيوت الطبيعية، وخصوصاً زيت جوز الهند، فقد وجدت دراسات سابقة أنه قادر على اختراق ساق الشعرة بدرجة أفضل من بعض الزيوت الأخرى، ما يجعله خياراً مفيداً لتقليل بعض مظاهر التلف وفقدان البروتين.

الحرارة عدو الشعر

قد يكون استعمال أفضل علاج لإصلاح الشعر أقل فائدة عند الاستمرار باستخدام مكواة الفرد أو التجعيد ومجفف الشعر بدرجات حرارة مرتفعة يومياً. فالحرارة المتكررة تضعف بنية الشعرة وتزيد جفافها، بينما يمكن للتمشيط القوي والشعر المبلل والربطات المشدودة أن تضيف ضغطاً ميكانيكياً إلى الشعيرات المتضررة أصلاً.

لهذا، فإن علاج الشعر يبدأ أحياناً من خطوة بسيطة: تقليل الحرارة، استخدام واقٍ حراري عند الحاجة، تجفيف الشعر بلطف، وتجنب شدّه

بقوة أثناء فك التشابك. وحتى عند استخدام علاجات إصلاح الروابط، تبقى الوقاية من الضرر الجديد جزءاً أساسياً من النتيجة.



وماذا عن الأطراف المتقصفة؟

هناك نقطة لا تستطيع الأقنعة أو أنواع السيروم تغييرها: الطرف المتقصف لا يمكن إعادته إلى حالته الأصلية بشكل دائم. يمكن لبعض المستحضرات المكيّفة والسيليكونات والزيوت أن تجعل الأطراف تبدو أكثر تماسكاً ونعومة مؤقتاً، لكنها لا تلحم الشعرة المتشققة بشكل دائم.

لذلك، عندما يصبح التقصف واضحاً، يبقى قص الأطراف المتضررة الطريقة الأكثر فاعلية للتخلص من الجزء المنقسم، ثم تأتي العناية الوقائية لمنع انتقال الضرر إلى أجزاء أخرى من الشعرة.

فروة الرأس جزء من المعادلة

إذا كانت المشكلة الأساسية هي تساقط الشعر من الجذور أو انخفاض الكثافة، فإن أقنعة الشعر وعلاجات إصلاح ساق الشعرة لن تعالج السبب بالضرورة. فهناك فرق بين تكسر الشعر، حيث تنكسر الشعرة الموجودة، وبين تساقط الشعر، حيث يغادر الشعر البصيلة.

ولهذا، فإن استمرار التساقط أو ظهور فراغات أو انخفاض واضح في الكثافة يستدعي البحث عن السبب بدلاً من الاكتفاء بعلاجات الترميم الخارجية. أما تدليك فروة الرأس أو استخدام سيرومات مخصصة لها، فيمكن أن يكون جزءاً من روتين العناية، لكن لا ينبغي تقديمه بديلاً عن التقييم الطبي عندما يكون التساقط ملحوظاً أو مستمراً.

الروتين الأفضل.. توازن لا إفراط

الشعر المتضرر لا يحتاج بالضرورة إلى أكثر عدد ممكن من العلاجات، بل إلى المنتجات المناسبة التي تعالج احتياجه الأساسي. يمكن البدء بشامبو لطيف وبلسم في كل غسلة، ثم إضافة قناع مرطب مرة أسبوعياً، واستخدام علاج إصلاح الروابط وفق تعليمات المنتج عندما يكون الشعر متضرراً من الصبغات أو التفتيح. وإذا كان الشعر شديد التلف، يمكن إدخال علاج بروتيني على فترات متباعدة ومراقبة استجابته. أما السيروم أو الزيت الخفيف فيمكن استخدامه على الأطراف لتقليل الاحتكاك وتحسين المظهر.

والأهم أن تكون هذه الخطوات مصحوبة بتقليل الصبغات والتفتيح المتكرر، والحد من الحرارة والشد والاحتكاك. فالدراسات تؤكد أن الدهون السطحية للشعر تلعب دوراً في حماية أليافه من العوامل الكيميائية والبيئية وتقليل التكسر، ما يجعل الوقاية جزءاً أساسياً من أي استراتيجية لإعادة القوة واللمعان.